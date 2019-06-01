NBA Play-Off Final serisinde Toronto evinde G.Satate'i 118-109 yenip 1-0 öne geçti. Toronto müsabaka boyunca oyunun temposunu elinde tuttu. Maçın yıldızı Toronto'da Siakam oldu.
- 1.6.2019
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Nba’de ilk maçı Toronto kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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