Nba’de ilk maçı Toronto kazandı – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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’de ilk maçı kazandı

Nba’de ilk maçı Toronto kazandı

Play-Off Final serisinde evinde G.Satate'i 118-109 yenip 1-0 öne geçti. Toronto müsabaka boyunca oyunun temposunu elinde tuttu. Maçın yıldızı Toronto'da Siakam oldu.

Play-Off Final serisinde evinde G.Satate'i 118-109 yenip 1-0 öne geçti. Toronto müsabaka boyunca oyunun temposunu elinde tuttu. Maçın yıldızı Toronto'da 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma ve 2 blok yapan Siakam oldu.
  1. 1.6.2019
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