NBA'de yılın 5'leri belli oldu
24 Mayıs 2019, Cuma
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NBA'de yılın 5'leri belli oldu

NBA'de yılın 5'leri belli oldu

NBA'de yılın en iyi birinci, ikinci, üçüncü 5'i ile en iyi savunma 5'i belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, ile oyların tamamını alarak 500 puanla yılın en iyi 5'ine seçildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi birinci, ikinci, üçüncü 5'i ile en iyi savunma 5'i belirlendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ile oyların tamamını alarak 500 puanla yılın en iyi 5'ine seçildi.

ile üst üste beşinci kez NBA finallerine kalan 482 puanla, Thunderlı 433 puanla, Denver Nuggetslı ise 411 puanla yılın en iyi 5'ine seçilen diğer oyuncular oldu.

NBA'de yılın en iyi birinci, ikinci, üçüncü 5'i ile en iyi savunma 5'i şu oyunculardan oluştu:

Yılın en iyi 5'i: Giannis Antetokounmpo (), Stephen Curry (Golden State Warriors), Paul George (Oklahoma City Thunder), James Harden (Houston Rockets), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Yılın en iyi ikinci 5'i: (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kyrie Irving (), Kawhi Leonard (Toronto Raptors), Damian Lillard ()

Yılın en iyi üçüncü 5'i: Rudy Gobert (), Blake Griffin (Detroit Pistons), LeBron James (), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)

Yılın en iyi savunma 5'i: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Eric Bledsoe (Milwaukee Bucks), Paul George (Oklahoma City Thunder), Rudy Gobert (Utah Jazz), Marcus Smart (Boston Celtics).

  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 24.05.2019 11:19
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