Rockets'ı Warriors durdurdu
NBA'de son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 106-104 mağlup etti.
NBA'de oynanan maçta son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı 106-104 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, zirve mücadelesi veren Houston Rockets'ı deplasmanda iki sayı farklı geçerken, rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine de son verdi.
Konuk takımda Klay Thompson 30 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadı. DeMarcus Cousins 27 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.
James Harden'ın 29 sayı, 10 asistle "double double" yaptığı ev sahibi ekipte, Chris Paul ise 24 sayı üretti.
Sonuçlar
Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 108-96
Washington Wizards-Orlando Magic: 100-90
Atlanta Hawks-Memphis Grizzlies: 132-111
Miami Heat-Detroit Pistons: 108-74
Houston Rockets-Golden State Warriors: 104-106
Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-114
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 10:47
-
Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius Kartal'ı FIFA'ya şikayet etti!
Toplam 1
Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
-
Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"
Toplam 1
Yorum
Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
-
Arda’ya milli davet geldi
Toplam 1
Yorum
yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
Rockets'ı Warriors durdurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.