Luka Doncic'li Dallas evinde Portland'ı mağlup etti
05 Aralık 2018, Çarşamba
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'li Dallas evinde Portland'ı mağlup etti

Luka Doncic'li Dallas evinde Portland'ı mağlup etti

NBA'de sahasında karşılaştığı 111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ta forma giyen Sloven basketbolcu 21 sayı ve 9 ribaund ile oynayarak takımının etkili ismi oldu.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. , American Airlines Center'da karşılaştığı 111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ta 21 sayı, 9 ribaund, Wesley Matthews 17 sayı, 2 asist ve DeAndre Jordan 12 sayı, 17 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligde 11. yenilgisi alan Portland'da ise Damian Lillard'ın 33 sayı, 8 asist ve CJ McCollum'un 18 sayı, 4 asisti yetmedi.

UTAH JAZZ EVİNDE SAN ANTONİO'YU FARKLI GEÇTİ
Vivint Smart Home Arena'da mücadele ettiği San Antonio Spurs'ü 139-105'lık skorla yendi ve 12. galibiyeti aldı. Utah'ta Donovan Mitchell 20 sayı, 2 asist ve Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan San Antonio'da ise Jakob Poeltl'in 20 sayı, 7 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'DE HEYECAN 10 MAÇ İLE DEVAM EDECEK. GÜNÜN SONUÇLARI İSE ŞÖYLE:
Indiana Pacers: 96 - Chicago Bulls: 90
Miami Heat: 90 - Orlando Magic: 105
Dallas Mavericks: 111 - Portland Trail Blazers: 102
Phoenix Suns: 105 - Sacramento Kings: 122
Utah Jazz: 139 - San Antonio Spurs: 105

  1. 5.12.2018 09:45
  2. Güncelleme: 5.12.2018 11:09
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