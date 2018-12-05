Luka Doncic'li Dallas evinde Portland'ı mağlup etti
NBA'de Dallas Mavericks sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers 111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ta forma giyen Sloven basketbolcu Luka Doncic 21 sayı ve 9 ribaund ile oynayarak takımının etkili ismi oldu.
NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Portland Trail Blazers 111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 21 sayı, 9 ribaund, Wesley Matthews 17 sayı, 2 asist ve DeAndre Jordan 12 sayı, 17 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligde 11. yenilgisi alan Portland'da ise Damian Lillard'ın 33 sayı, 8 asist ve CJ McCollum'un 18 sayı, 4 asisti yetmedi.
UTAH JAZZ EVİNDE SAN ANTONİO'YU FARKLI GEÇTİ
Utah Jazz Vivint Smart Home Arena'da mücadele ettiği San Antonio Spurs'ü 139-105'lık skorla yendi ve 12. galibiyeti aldı. Utah'ta Donovan Mitchell 20 sayı, 2 asist ve Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan San Antonio'da ise Jakob Poeltl'in 20 sayı, 7 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'DE HEYECAN 10 MAÇ İLE DEVAM EDECEK. GÜNÜN SONUÇLARI İSE ŞÖYLE:
Indiana Pacers: 96 - Chicago Bulls: 90
Miami Heat: 90 - Orlando Magic: 105
Dallas Mavericks: 111 - Portland Trail Blazers: 102
Phoenix Suns: 105 - Sacramento Kings: 122
Utah Jazz: 139 - San Antonio Spurs: 105
- 5.12.2018 09:45
- Güncelleme: 5.12.2018 11:09
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Trabzon'da hedef 3'te 3!
Toplam 2
Yorum
anlat-anlat Hedefin dışında kalan genelde ligin de dışında kalıyor.Çapına bakmadan atıp tutanları çok gördük.sonunda hepsi asansör oldular.
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Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspora ceza varsa seyirciyi tahrik eden VALBEONO ' ya ceza yok mu ?
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Fırtına kupada avantajlı!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki UĞURCANI ' mız var yoksa bu ESTABAN ' la kaleye tutan her top gol olur ? gönderin artık sakın ha anlaşmayın ?
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