Chicago Bulls'ta Boylen dönemi – Fotomaç – 03 Aralık 2018
03 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'ta Boylen dönemi

Chicago Bulls'ta Boylen dönemi

ekibi 'ta başantrenörlüğe 'in yerine getirildi.

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi 'ta başantrenörlük görevi için ile anlaşma sağlandı.

Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana takımı çalıştıran 'in yerine başantrenörlüğe Boylen'ın getirildiği bildirildi.

Hoiberg yönetimindeki Bulls, bu sezon 5 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performans sergiledi.

  1. 3.12.2018 20:42
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chicago Bulls'ta Boylen dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN