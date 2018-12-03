Chicago Bulls'ta Boylen dönemi
NBA ekibi Chicago Bulls'ta başantrenörlüğe Fred Hoiberg'in yerine Jim Boylen getirildi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls'ta başantrenörlük görevi için Jim Boylen ile anlaşma sağlandı.
Chicago Bulls'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 2015'ten bu yana takımı çalıştıran Fred Hoiberg'in yerine başantrenörlüğe Boylen'ın getirildiği bildirildi.
Hoiberg yönetimindeki Bulls, bu sezon 5 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performans sergiledi.
- 3.12.2018 20:42
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
Chicago Bulls'ta Boylen dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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