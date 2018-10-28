LeBron James, Nowitzki'yi geride bıraktı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    , Nowitzki'yi geride bıraktı

    LeBron James, Nowitzki'yi geride bıraktı

    'ın yıldızı , 'e 110-106 kaybettikleri maçta 'yi geride bırakarak NBA'in en skorer 6. oyuncusu oldu. Milli basketbolcu 'nın 2 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta , 'i 113-91 yenerek 6'da 6 yaptı. , milli basketbolcu 'ın 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadığı karşılaşmada 'a 119-107 yenildi.

    NBA'de 'ın yıldızı , ile karşılaştıkları maçta 'yi geçerek NBA'in en skorer 6. oyuncusu oldu.

    NBA'e 9 maçla devam edildi. James, Lakers'ın deplasmanda Spurs'e 110-106 yenildiği mücadeleyi 35 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Kariyerinde 31 bin 202 sayıya ulaşan James, 'in Alman basketbolcusu Nowitzki'yi (31 bin 187) geride bırakarak NBA'in en skorerleri sıralamasında 6. basamağa çıktı. Aktif oyuncular arasında ligin en skorer ismi konumundaki James'in önünde 31 bin 419 sayıyla Wilt Chamberlain bulunuyor.

    Öte yandan DeMar DeRozan, 30 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performansıyla Spurs'ün Lakers karşısında aldığı galibiyetin mimarı oldu.

    Bucks 6'da 6 yaptı

    'nın forma giydiği , sahasında 'i 113-91 yenerek 6'da 6 yaptı.

    Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 21 sayı 7 ribauntla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Ev sahibi takımda Khris Middleton 18, Malcolm Brogdon 16 sayı attı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 25 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle tamamladı.

    Magic'te Nikola Vucevic'in 16, DJ Augustin'in 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    Cavaliers'ta Cedi Osman'dan 10 sayı

    Milli basketbolcu 'ın mücadele ettiği , 'ı ağırladığı maçtan 119-107 mağlup ayrıldı.

    Bu sezon 6. maçını da kaybeden Cavaliers'ta 31 dakika süre alan Cedi Osman, mücadeleyi 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle bitirdi. Ev sahibi takımda Rodney Hood 17, Larry Nance Jr 15 sayı buldu.

    Pacers'ta 25, Victor Oladipo 24 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar

    Detroit Pistons-Boston Celtics: 89-109

    New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 111-132

    Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 85-97

    Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 107-119

    Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 105-103

    Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 117-96

    Miami Heat-Portland Trail Blazers: 120-111

    Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 113-91

    San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 110-106

    1. 28.10.2018 10:44
    2. Güncelleme: 28.10.2018 11:32
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