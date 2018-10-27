Bucks, İlyasova ile kazandı – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Bucks, İlyasova ile kazandı

    Bucks, İlyasova ile kazandı

    Amerikan (NBA) ekiplerinden , milli basketbolcu 'nın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu 'u 125-95 yendi.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. Sezona 5'te 5 yaparak başlayan 'ta oyuna sonradan giren , sahada kaldığı 20 dakika içinde 16 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma, 1 asist ve 1 blokluk performansıyla galibiyete doğrudan katkı sağladı. Khris Middleton 16 sayı, Giannis Antetokounmpo ise 15 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaparak skora katkı sağladı.

    Bu sezon 4. kez kaybeden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 16 sayı ve 7 ribaunt, Derrick Rose ise 14 sayı kaydetti.

    Raptors en iyi sezon başlangıcını yaptı
    , konuk ettiği 'i 116-107 mağlup ederek tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

    Doğu Konferansı'nda çıktığı 6 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren Raptors'ta Kyle Lowry 20 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, Kawhi Leonard 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Jonas Valanciunas 17 sayıyla oynadı.

    Bu sezon 3. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Wesley Matthews 21 sayı, DeAndre Jordan da 18 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.

    Durant'tan 41 sayı
    Son iki sezonun şampiyonu Golden , bu sezonki beşinci galibiyetini deplasmanda Knicks'i 128-100 mağlup ederek aldı.

    Warriors'ta all star oyunculardan 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, 29, Draymond Green ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

    Bu sezonki 5. yenilgisini alan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

    NBA'e 9 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 135-106

    New York Knicks-Golden State Warriors: 100-128

    Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-107

    Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 113-133

    -Milwaukee Bucks: 95-125

    New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 117-115

    Sacramento Kings-Washington Wizards: 116-112

    1. 27.10.2018 11:11
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