Ersan'lı Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 116-82 yendi – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Ersan'lı , 'u 116-82 yendi

    Ersan'lı Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 116-82 yendi

    , NBA sezon öncesi maçında sahasında oynadığı 'u 116-82 mağlup etti.

    , NBA sezon öncesi maçında sahasında oynadığı 'u 116-82 mağlup etti. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu , kenardan gelip aldığı 11 dakikalık sürede 9 sayı, 4 ribaund ile katkı verdi.

    NBA sezon öncesinde maçında Milwaukee Bucks sahasında Chicago Bulls ile karşı karşıya geldi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın kenardan gelerek 11 dakika süre aldığı maçta Milwaukee, Chicago'yu 116-82'lik skorla yendi. Ersan karşılaşmayı 9 sayı, 4 ribaund ile tamamlarken, takımda Giannis Antetekounmpo 19 sayı, 13 ribaund, Eric Bledsoe 16 sayı, 6 asist ile oynadı. Chicago Bulls'ta ise Bobby Portis 17 sayı, 3 ribaund ve Kris Dunn 10 sayı, 5 ribadun ile takımına katkıda bulundu.
    1. 4.10.2018 11:12
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