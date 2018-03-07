Rockets durdurulamıyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Rockets durdurulamıyor

    Rockets durdurulamıyor

    , 16 maçla sezonun en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

    Konuk olduğu 'ı 10 sayı farkla yenen , 16 maçla sezonun en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

    'nın 11 sayıyla oynadığı maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda 'i 128-114 mağlup etti.

    Golden State Warriors, üst üste 6'ncı galibiyetini, konuk ettiği 'i 114-101'lik skorla geçerek aldı.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Sezonun formda takımı , konuk olduğu 'ı 122-112 yendiği karşılaşmayla 'in NBA'de bu sezonun en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti. Sezonun 50'nci galibiyetine ulaşan lideri Rockets'ta Chris Paul 25 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalma, James Harden 23 sayı ve 11 asist, Trevor Ariza 15, Eric Gordon ise 14 sayı ile galibiyete katkı sağladı.

    Bu sezon 29'uncu kez kaybeden Thunder'da 32 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, 23 sayı, 17 sayı, Steven Adams ise 16 sayı ve 8 ribaunt ile oynadı.

    Ersan'dan 11 sayı
    Bu sezon play-off'lara kalmayı hedefleyen Philadelphia 76ers, sezonun 35'inci galibiyetini, deplasmanda 'i 128-114 mağlup ederek aldı.

    Sixers'ta Robert Covington 22 sayı, Ben Simmons 16 sayı ve 13 asist, Dario Saric 19 sayı, 23 dakika süre alan milli oyuncu ise 11 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle galibiyette etkili oldu.

    Üst üste 4'üncü kez kaybeden Hornets'te 30 sayı ve 6 ribaunt, Nicolas Batum 12 sayı ve 10 asistlik performans sergiledi.

    Warriors takibi sürdürdü
    Golden State Warriors, konuk ettiği 'i 114-101'lik skorla geçerek 'ndaki zirve mücadelesinde Houston Rockets'ı takibini sürdürdü.

    Üst üste 6'ncı galibiyetini alan Warriors'ta 34, 19, Klay Thompson 18 sayıyla mücadele etti.

    Bu sezon 45'inci kez yenilen Nets'in en skorer isimleri 20 sayı ve 8 asistle D'Angelo Russell ile 19 sayı kaydeden DeMarre Carroll oldu.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:34
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