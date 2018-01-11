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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Clipperslı Williams'ın kariyer maçı

    Clipperslı Williams'ın kariyer maçı

    Amerikan 'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 125-106 yenen 'ın oyuncusu , 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

    NBA'e 11 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, 'ı ağırladı. Warriors'ın all-star oyun kurucusu , karşılaşma öncesi yapılan şut idmanı sırasında sağ ayak bileğini burktuğu için sahaya çıkmadı.

    Clippers, 'ın 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı maçı 125-106 kazandı. 50 sayının 27'sini üçüncü çeyrekte atan Williams ayrıca 7 de asist yaptı.

    Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Clippers'ta Tyrone Wallace 22 sayı, 6 ribaunt, Montrezl Harrell 14 sayı, 7 ribaunt ve DeAndre Jordan 10 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

    Yüzde 77,8 isabetle 40 sayı atan Warriors'ın yıldız oyuncusu , kariyerinde 20 bin sayı barajını aştı. Durant (29 yaş, 103 gün), 28 yaşında 20 bin sayı barajını geçen LeBron James'ten sonra NBA tarihinde bunu başaran 2. en genç oyuncu oldu. Durant, 20 bin sayıya , Wilt Chamberlain ve 'dan daha erken ulaştı.

    Bulls 2 uzatmada kazandı
    İki uzatmaya giden Knicks-Chicago Bulls mücadelesinden, 122-119 misafir ekip Bulls galip ayrıldı.

    33 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Bulls'un Fin oyuncusu Lauri Markkanen, sahanın en skoreri oldu. Denzel Valentine 20 sayı, 9 ribaunt, Robin Lopez ise 20 sayı, 7 ribauntla oynadı.

    Knicks'te Michael Beasley'nin 26 sayı, 12 ribaunt, Kristaps Porzingis'in 24 sayı, 6 ribaunt, 4 blok ve Jarrett Jack'in 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

    Ersan'dan 10 sayı, 9 ribaunt
    Ligin dibindeki , 'ı 110-97 yenerek 10 maç sonra ilk deplasman galibiyetini aldı.

    Hawks'ta oynayan milli basketbolcu , karşılaşmayı 10 sayı ve 9 ribauntla tamamladı. Dennis Schröder 19 sayı, 10 asist ve Taurean Prince 16 sayı, 5 ribaunt üretti.

    Nuggets cephesinde Gary Harris 25 sayı, 7 ribaunt, Will Barton 15 sayı ve Nikola Jokic 9 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 111-115

    Indiana Pacers-Miami Heat: 106-114

    Washington Wizards-Utah Jazz: 104-107

    Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 80-114

    New York Knicks-Chicago Bulls: 119-122 (uzatmada)

    Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 121-112

    Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 105-102

    Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 110-103

    Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 104-88

    Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 97-110

    Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 106-125

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:06
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