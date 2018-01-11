Clipperslı Williams'ın kariyer maçı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors, Los Angeles Clippers'ı ağırladı. Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, karşılaşma öncesi yapılan şut idmanı sırasında sağ ayak bileğini burktuğu için sahaya çıkmadı.

Clippers, Lou Williams'ın 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı maçı 125-106 kazandı. 50 sayının 27'sini üçüncü çeyrekte atan Williams ayrıca 7 de asist yaptı.

Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Clippers'ta Tyrone Wallace 22 sayı, 6 ribaunt, Montrezl Harrell 14 sayı, 7 ribaunt ve DeAndre Jordan 10 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

Yüzde 77,8 isabetle 40 sayı atan Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, kariyerinde 20 bin sayı barajını aştı. Durant (29 yaş, 103 gün), 28 yaşında 20 bin sayı barajını geçen LeBron James'ten sonra NBA tarihinde bunu başaran 2. en genç oyuncu oldu. Durant, 20 bin sayıya Kobe Bryant, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'dan daha erken ulaştı.



Bulls 2 uzatmada kazandı

İki uzatmaya giden New York Knicks-Chicago Bulls mücadelesinden, 122-119 misafir ekip Bulls galip ayrıldı.

33 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Bulls'un Fin oyuncusu Lauri Markkanen, sahanın en skoreri oldu. Denzel Valentine 20 sayı, 9 ribaunt, Robin Lopez ise 20 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Knicks'te Michael Beasley'nin 26 sayı, 12 ribaunt, Kristaps Porzingis'in 24 sayı, 6 ribaunt, 4 blok ve Jarrett Jack'in 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansı galibiyete yetmedi.



Ersan'dan 10 sayı, 9 ribaunt

Ligin dibindeki Atlanta Hawks, Denver Nuggets'ı 110-97 yenerek 10 maç sonra ilk deplasman galibiyetini aldı.

Hawks'ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, karşılaşmayı 10 sayı ve 9 ribauntla tamamladı. Dennis Schröder 19 sayı, 10 asist ve Taurean Prince 16 sayı, 5 ribaunt üretti.

Nuggets cephesinde Gary Harris 25 sayı, 7 ribaunt, Will Barton 15 sayı ve Nikola Jokic 9 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 111-115

Indiana Pacers-Miami Heat: 106-114

Washington Wizards-Utah Jazz: 104-107

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 80-114

New York Knicks-Chicago Bulls: 119-122 (uzatmada)

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 121-112

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 105-102

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 110-103

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 104-88

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 97-110

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 106-125