Raptors'ı DeRozan sırtladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, all-star oyuncusu DeMar DeRozan'ın kariyerinin sayı rekorunu kırdığı maçta konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 114-109 mağlup etti.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Toronto Raptors, üçüncü çeyrekte 22 sayı farkla geriye düştüğü mücadeleyi (76-54) çevirerek deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-109 yendi.
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Raptors'ta DeRozan, rakip potaya 45 sayı göndererek kariyer rekorunu kırdı. Kyle Lowry 23 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Serge Ibaka ve Delon Wright ise 12'şer sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun 17'nci mağlubiyetini alan Sixers'ın çaylak oyuncularından Ben Simmons 20 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Dario Saric ise 18 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti. Robert Covington 19 sayı ve 7 ribaunt, Richaun Holmes ise 15 sayı attı.
- Cavaliers, LeBron ile kazandı
Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncularının skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Chicago Bulls'u 115-112'lik skorla geçti.
Sezonun 24'üncü galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 34 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kevin Love 27 sayı ve 7 ribaunt kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.
Bu sezon 21'inci kez kaybeden Bulls'ta Lauri Markkanen 25, Denzel Valentine 18, Nikola Mirotic 15, Robin Lopez 12 sayı ile oynadı.
- Suns son saniyelerde kazandı
Günün çekişmeli mücadelesinde Phoenix Suns, bitime 17 saniye kala bulduğu üç sayılık basketin yardımıyla konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 97-95 mağlup etti.
Sezonun 12'nci galibiyetini alan Suns'ta TJ Warren 27 sayı ve 5 ribaunt, Troy Daniels 14 sayı, Josh Jackson 13 sayı ve 5 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Grizzlies'ta Tyreke Evans 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle oynarken, Marc Gasol 13 sayı ve 11 ribaunt, JaMychal Green ise 12 sayı ve 10 ribaunt ve ile "double-double" yaptı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Toplu sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 115-112
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 109-114
New York Knicks-Boston Celtics: 102-93
Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 97-95
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 100-89
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:38
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Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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