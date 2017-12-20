NBA’den gençler için şampiyona
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), 14 yaş ve altındaki gençler için gelecek yıl şampiyona düzenleyecek.
NBA'den yapılan açıklamada, dünya çapında erkek ve kız takımlarının katılacağı turnuva, 7-12 Ağustos 2018'de ABD'nin Orlando kentindeki ESPN Wide World of Sports Complex'te gerçekleştirilecek.
Takım çalışması, saygı, kararlılık ve ortak yön değerlerinin öne çıkarılacağı organizasyonda, Cleveland Cavaliers takımının oyun kurucusu ve üç kez NBA Şampiyonu olan Dwyane Wade ile Los Angeles Sparks'ın forveti ve aynı zamanda WNBA Şampiyonu Candace Parker, global elçiler olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen NBA Başkanı Adam Silver, "Şampiyona, gençler basketbolunu dünya çapında geliştirme gayretlerimizde önemli bir adımı teşkil ediyor. Sahada göreceğimiz yüksek düzeyde rekabetin yanı sıra, katılımcılar NBA ve WNBA'in tecrübeli oyuncuları ile antrenörlerinden maça dair değerleri, en uygun eğitim tekniklerini öğrenecek." ifadelerini kullandı.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:59
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 26
Yorum
Gerçekler bir gün ortaya acıacı çıkar Terim gelmek için can attığını çok belli ediyor...teklif alması falan blöf...gs divanında isteyen yok...çünkü gs nasıl kupa aldığını biliyor
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Talisca pazarlığı kızıştı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers TALİSCA ayarı belli olmayan standartı çok değişen taraftarı çok kızdırabilecekte ve kendisine hayran bırakacak mest edecekte bir futbolcu
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Ümit Özat, G.Saray'dan o ismi istedi
Toplam 4
Yorum
eko hemen verin 2 mtre yanındaki adama top atamayan her mmaç hata yapan adamın neişi var gs de
NBA’den gençler için şampiyona haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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