Cleveland 5 maç sonra mağlup
NBA’de milli oyuncu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, BMO Harris Bradley Center'da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'a 119-116'lık skorla yenildi ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
ÖMERLİ PELİCANS MAĞLUP
Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, Capital One Arena'da karşı karşıya geldiği Washington Wizards'a 116-106 mağlup oldu. Pelicans'ta Ömer Aşık 3 dakika 42 saniye süre aldı ve 2 sayı, 3 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Pelicans'ta ayrıca Anthony Davis 37 sayı, 9 ribaund ve DeMarcus Cousins 26 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Wizard'da ise Bradley Beal 26 sayı, 5 ribaund ve Mike Scott 24 sayı, 4 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.
CEDİ OSMAN SAYI KAYDEDEMEDİ
Cleveland Cavaliers, BMO Harris Bradley Center'da oynadığı Milwaukee Bucks'a 119-116'lık skorla yenildi ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Cavaliers'ta LeBron James 39 sayı, 7 asist, Kevin Love 21 sayı, 10 ribaund ile oynarken milli basketbolcu Cedi Osman da aldığı 5 dakikalık sürede sayı üretemedi. Cedi Osman 1 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 14 ribaund ve Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaund ile oynadı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Philadelphia 76ers: 95 - Sacramento Kings: 101
Washington Wizards: 116 - New Orleans Pelicans: 106
Milwaukee Bucks: 119 - Cleveland Cavaliers: 116
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:24
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Liderlik ateşi bacayı sardı
Toplam 3
Yorum
KADIKÖY BOGASI ZAMANINDA İLK YARIYI 1 PUAN ÖNDE BİTİRDİK ÜSTELİK 2. YARI BÜTÜN DERBİLERİ KAZANDIK TAKIM KURŞUNLANDI,ÖZGÜR YANKAYADA 4.YILDIZIMIZI ÇALDI
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'Karabük maçı çok önemli'
Toplam 1
Yorum
ged 61 gerçekten çok önemli maç ama hoca da ndoye inadından kurtulması gerekiyor..resmen bir kişi eksik oynuyoruz...
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2010-11 ruhu
Toplam 8
Yorum
TS61 2011 de Trabzonspor 3 : 2 Fenerbahçe, Ts bir de penaltı kaçırdı onu atsaydı şampiyondu
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