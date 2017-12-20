 Cleveland 5 maç sonra mağlup – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Cleveland 5 maç sonra mağlup

    Cleveland 5 maç sonra mağlup

    NBA’de milli oyuncu Cedi Osman’ın formasını giydiği , BMO Harris Bradley Center'da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'a 119-116'lık skorla yenildi ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

    NBA'de normal sezon heyecanına 3 karşılaşma ile devam edildi. Sacramento Kings, Wells Fargo Center'de mücadele ettiği Philadelphia 76ers'i 101-95'lik skorla mağlup etti. Sacramento'da Zach Randolph, 27 sayı, 5 ribaund, Buddy Hield 24 sayı, 5 ribaund ve Frank Mason 16 sayı ile oynarken, Philadelphia'da ise Robert Covington 17 sayı, 3 ribaund ve Jerryd Bayless 15 sayı, 3 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

    ÖMERLİ PELİCANS MAĞLUP
    Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, Capital One Arena'da karşı karşıya geldiği Washington Wizards'a 116-106 mağlup oldu. Pelicans'ta Ömer Aşık 3 dakika 42 saniye süre aldı ve 2 sayı, 3 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Pelicans'ta ayrıca Anthony Davis 37 sayı, 9 ribaund ve DeMarcus Cousins 26 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Wizard'da ise Bradley Beal 26 sayı, 5 ribaund ve Mike Scott 24 sayı, 4 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

    CEDİ OSMAN SAYI KAYDEDEMEDİ
    , BMO Harris Bradley Center'da oynadığı Milwaukee Bucks'a 119-116'lık skorla yenildi ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Cavaliers'ta LeBron James 39 sayı, 7 asist, Kevin Love 21 sayı, 10 ribaund ile oynarken milli basketbolcu Cedi Osman da aldığı 5 dakikalık sürede sayı üretemedi. Cedi Osman 1 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 14 ribaund ve Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

    NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
    Philadelphia 76ers: 95 - Sacramento Kings: 101
    Washington Wizards: 116 - New Orleans Pelicans: 106
    Milwaukee Bucks: 119 - Cleveland Cavaliers: 116

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cleveland 5 maç sonra mağlup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN