Cleveland 5 maç sonra mağlup

PELİCANS

NBA'de normal sezon heyecanına 3 karşılaşma ile devam edildi. Sacramento Kings, Wells Fargo Center'de mücadele ettiği Philadelphia 76ers'i 101-95'lik skorla mağlup etti. Sacramento'da Zach Randolph, 27 sayı, 5 ribaund, Buddy Hield 24 sayı, 5 ribaund ve Frank Mason 16 sayı ile oynarken, Philadelphia'da ise Robert Covington 17 sayı, 3 ribaund ve Jerryd Bayless 15 sayı, 3 ribaund ile takımına katkıda bulundu.Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, Capital One Arena'da karşı karşıya geldiği Washington Wizards'a 116-106 mağlup oldu. Pelicans'ta Ömer Aşık 3 dakika 42 saniye süre aldı ve 2 sayı, 3 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Pelicans'ta ayrıca Anthony Davis 37 sayı, 9 ribaund ve DeMarcus Cousins 26 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Wizard'da ise Bradley Beal 26 sayı, 5 ribaund ve Mike Scott 24 sayı, 4 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Cleveland Cavaliers , BMO Harris Bradley Center'da oynadığı Milwaukee Bucks'a 119-116'lık skorla yenildi ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Cavaliers'ta LeBron James 39 sayı, 7 asist, Kevin Love 21 sayı, 10 ribaund ile oynarken milli basketbolcu Cedi Osman da aldığı 5 dakikalık sürede sayı üretemedi. Cedi Osman 1 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 14 ribaund ve Eric Bledsoe 26 sayı, 5 ribaund ile oynadı.NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:Philadelphia 76ers: 95 - Sacramento Kings: 101Washington Wizards: 116 - New Orleans Pelicans: 106Milwaukee Bucks: 119 - Cleveland Cavaliers: 116