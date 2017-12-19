 Magic Johnson'dan Kobe'e övgü – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'dan Kobe'e övgü

    <a href="/index/magic-johnson?id=1226ae86-dc7b-4568-ba4b-be915ce4de87" class="" rel="tag">Magic Johnson</a>'dan Kobe'e övgü

    Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından , kariyeri boyunca forma giydiği tek takım Los Angeles Lakers'ta izlediği en iyi basketbolcunun olduğunu söyledi.

    Lakers'ın basketbol operasyonları başkanı Johnson, Golden State Warriors karşılaşmasının devre arasında yaptığı açıklamada, Bryant hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

    Warriors mücadelesinde 8 ve 24 numaralı formaları emekli edilerek onurlandırılan Bryant'ın Lakers'ta harika şeyler başardığını belirten Johnson, "Kobe, mor-sarılı formayla izlediğim en harika oyuncuydu. Yaptığı işlerle bizi daima şaşırttı ve heyecanlandırdı. Bize 8 numaralı formasıyla 3, 24 numaralı formasıyla 2 şampiyonluk kazandırdı. Onu 20 yıl boyunca bu takımda izlediğimiz için şanslıyız." yorumunu yaptı.

    'ın kazanma arzusu çok yüksek bir oyuncu olduğunu vurgulayan Johnson, "Sahada mükemmelliğin tanımıydı. Bu yüzden bir değil, iki formasını emekli ettik. Umarım her maçını kaydetmiştir çünkü başka bir olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

    Efsane basketbolcular ve Kobe Bryant, Lakers'ta 5'er kez şampiyonluk yaşadı. Lakers, Johnson'ın 32, Bryant'ın ise 8 ve 24 numaralı formalarını emekliye ayırdı.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:13
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