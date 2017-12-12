 Rockets doludizgin – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Rockets doludizgin

    Rockets doludizgin

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 130-123 yenen , galibiyet serisini 10 karşılaşmaya çıkardı.

    NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki , ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 130-123 mağlup etti. Rockets'ı galibiyete, 26 sayı, 17 asist, 6 top çalmayla "double double" yapan James Harden, 28 sayı, 8 ribaunt, 5 blokla oynayan Clint Capela, 20 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma üreten Chris Paul ve 27 sayı atan Eric Gordon taşıdı.

    Pelicans'ta Jrue Holiday'in 37 sayı, 5 asist, 4 top çalma ve E'Twaun Moore'un 36 sayısı galibiyete yetmedi. DeMarcus Cousins 24 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double double", Rajon Rondo ise 13 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptı.

    WARRİORS'TAN ARKA ARKAYA 7. GALİBİYET
    Golden State Warriors, sakatlığı bulunan all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıktığı 3. maçından da galip ayrıldı. Konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 111-104 yenen Warriors, üst üste 7. galibiyetini aldı.

    6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Warriors'ta 28 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 24 sayı kaydeden Klay Thompson öne çıktı. Yenilgi serisi 5 maça çıkan Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 39 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum ise 21 sayı kaydetti. NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Chicago Bulls-Boston Celtics: 108-85

    Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 130-123

    Memphis Grizzlies-Miami Heat: 82-107

    Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 103-116

    Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 111-104

    Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 96-91

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rockets doludizgin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN