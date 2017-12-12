Rockets doludizgin
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 130-123 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 10 karşılaşmaya çıkardı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Ligin zirvesindeki Houston Rockets, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 130-123 mağlup etti. Rockets'ı galibiyete, 26 sayı, 17 asist, 6 top çalmayla "double double" yapan James Harden, 28 sayı, 8 ribaunt, 5 blokla oynayan Clint Capela, 20 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma üreten Chris Paul ve 27 sayı atan Eric Gordon taşıdı.
Pelicans'ta Jrue Holiday'in 37 sayı, 5 asist, 4 top çalma ve E'Twaun Moore'un 36 sayısı galibiyete yetmedi. DeMarcus Cousins 24 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double double", Rajon Rondo ise 13 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yaptı.
WARRİORS'TAN ARKA ARKAYA 7. GALİBİYET
Golden State Warriors, sakatlığı bulunan all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıktığı 3. maçından da galip ayrıldı. Konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 111-104 yenen Warriors, üst üste 7. galibiyetini aldı.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Warriors'ta 28 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 24 sayı kaydeden Klay Thompson öne çıktı. Yenilgi serisi 5 maça çıkan Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 39 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum ise 21 sayı kaydetti. NBA'e 7 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Chicago Bulls-Boston Celtics: 108-85
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 130-123
Memphis Grizzlies-Miami Heat: 82-107
Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets: 103-116
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 111-104
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 96-91
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:34
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Konya-Karabük maçında skandal hata!
Toplam 2
Yorum
taraftar Galatasaray-Akhisar ; Kayseri-Beşiktaş hakjemlerinin devamıydı..MHK hala duruyorsa bu sahnerleri çok göreceğiz demektir.
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Konya-Karabük maçında skandal hata!
Toplam 2
Yorum
Meth bu bir hata değil bu hakem ofsayt olayını tam kavrayamamış.tek açıklaması bu.
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Valbuena krizi
Toplam 5
Yorum
sezgin Bu adamıda yiyecek aykut anlaşıldı
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