Blake Griffin, 2 ay yok
Los Angeles Lakers ile oynanan maçta sakatlanan Los Angeles Clippers’ın yıldız basketbolcusu Blake Griffin, 2 ay sahalardan uzak kalacak.
Clippers'ın yıldız oyuncusu Blake Griffin, 4. periyotta yaşanan bir pozisyonda sakatlandı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Griffin'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Açıklamada 28 yaşındaki basketbolcunun sol dizinde yırtık meydana geldiği ve tedavisinin 8 hafta süreceği belirtildi.
Griffin, NBA'de bu sezon 23.6 sayı 7.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:16
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 4
Yorum
eksik hesap!!! daha azizciğim sayesinde ğs ve bjkye verdiğimiz şampiyonlar ligi katılım paraları var!!! hey gidi aziz başkan severken öldürdün FB'yi!!!
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Janssen isyan etti
Toplam 3
Yorum
ANALİST ESAS CİMBOM MAÇINDA BUZ GİBİ GOLÜN VERİLMEDİ HEMDE FAULU ORDA DÖNMEKTE GEÇ KALAN SERDAR AZİZ SANA YAPTI YAZIKLAR OLSUN CÜNEYT DÜDÜK ASMALISI
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Vida gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
satir baskanin transfer basarilarindan biridir vida. Hücum futbolu oynuyorsan geride pepe ve vida gibi adamlarin olacak.
Blake Griffin, 2 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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