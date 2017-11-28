 Bogdanovic alev aldı, Sacramento kazandı! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Bogdanovic alev aldı, Sacramento kazandı!

    Bogdanovic alev aldı, Sacramento kazandı!

    NBA’de Sacramento Kings forması giyen eski Fenerbahçeli , Golden State Warriors karşısında maçın final bölümündeki performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.

    Sacramento Kings'i Oracle Arena'da konuk eden Warriros, mücadeleyi 110-106 kaybederken Stephen Curry ve Kevin Durant'in yokluğunda sürpriz bir yenilgi aldı.

    Maçın son dakikasında 106-106 eşitlikle girilirken, Draymond Green ile bire bir pozisyonda iki sayılık basket bulan Bogdanovic skoru 108-106'ya taşıdı.

    Sırp yıldız daha sonra serbest atış çizgisinden de ikide iki yaparak galibiyetin mimarı oldu.

    Mücadeleye kenarda başlayan Bogdanovic, zorlu karşılaşmayı 12 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistlik performansla tamamladı.

    Sacramento King deplasmanda 8 maç sonra galibiyetle tanışırken Golden State Warriors ise kendi sahasında 6 maç sonra yenilgi tatmış oldu.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:46
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