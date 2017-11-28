Bogdanovic alev aldı, Sacramento kazandı!

NBA’de Sacramento Kings forması giyen eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, Golden State Warriors karşısında maçın final bölümündeki performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.

Sacramento Kings'i Oracle Arena'da konuk eden Warriros, mücadeleyi 110-106 kaybederken Stephen Curry ve Kevin Durant'in yokluğunda sürpriz bir yenilgi aldı.



Maçın son dakikasında 106-106 eşitlikle girilirken, Draymond Green ile bire bir pozisyonda iki sayılık basket bulan Bogdanovic skoru 108-106'ya taşıdı.



Sırp yıldız daha sonra serbest atış çizgisinden de ikide iki yaparak galibiyetin mimarı oldu.



Mücadeleye kenarda başlayan Bogdanovic, zorlu karşılaşmayı 12 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistlik performansla tamamladı.



Sacramento King deplasmanda 8 maç sonra galibiyetle tanışırken Golden State Warriors ise kendi sahasında 6 maç sonra yenilgi tatmış oldu.