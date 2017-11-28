Bogdanovic alev aldı, Sacramento kazandı!
NBA’de Sacramento Kings forması giyen eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic, Golden State Warriors karşısında maçın final bölümündeki performansıyla galibiyeti getiren isim oldu.
Maçın son dakikasında 106-106 eşitlikle girilirken, Draymond Green ile bire bir pozisyonda iki sayılık basket bulan Bogdanovic skoru 108-106'ya taşıdı.
Sırp yıldız daha sonra serbest atış çizgisinden de ikide iki yaparak galibiyetin mimarı oldu.
Mücadeleye kenarda başlayan Bogdanovic, zorlu karşılaşmayı 12 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistlik performansla tamamladı.
Sacramento King deplasmanda 8 maç sonra galibiyetle tanışırken Golden State Warriors ise kendi sahasında 6 maç sonra yenilgi tatmış oldu.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:46
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Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber...
Toplam 13
Yorum
tüylere veda edin şimdi hapı yuttu kartal görünümlü serçe.Tüy falan bırakmaz yolar Aslan.
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 2
Yorum
öğretici inşaallah tudorla hem şampiyon olur hem de kupayı alırız ama dursun defolup gitse, aysal başkan olsa tudoru gönderip tucheli getirse !
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Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Toplam 14
Yorum
satir kimin hava kimin civa oldugunun göstergesi olacak bir mac. CL havasina girecegimizi saniyorum bu macta cünkü rakipte türk olmayacak sahada
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