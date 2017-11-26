Rockets'tan peş peşe 4. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 117-102 yenen Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini aldı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Houston Rockets, all-star oyun kurucusu James Harden'ın 37 sayı ve 10 asistle "double double" yaptığı karşılaşmada, New York Knicks'i 117-102 mağlup etti.
Ev sahibi Rockets'ta Ryan Anderson 17 sayı, 7 ribaunt, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, Chris Paul ise 13 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Knicks'te Michael Beasley'nin 30 sayı, 8 ribaunt, Kyle O'Quinn'in 20 sayı, 15 ribaunt ve Courtney Lee 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
76ers 8 yıl sonra 130 sayı attı
Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 130-111 yenerek art arda 3. karşılaşmasını kazandı. 76ers, 2009'un ekim ayından bu yana ilk defa rakip potaya 130 sayı gönderdi.
76ers'ta J.J. Redick 29 sayı, 5 ribaunt ve Dario Saric 21 sayı, 7 ribaunt üretti. Sakatlığı bulunan Ben Simmons yerine ilk 5'te yer alan T.J. McConnell 15 sayı, 13 asist, 7 ribaunt, Joel Embiid de 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptı.
Bir dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise birer ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.
Magic'te Elfrid Payton 22 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Vucevic 14 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 86-106
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 130-111
Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 105-108
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 78-112
Houston Rockets-New York Knicks: 117-102
Indiana Pacers-Boston Celtics: 98-108
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 97-81
Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 110-95
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 121-108
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 95-97
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:00
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Tudor'a ıslıklı tepki
Toplam 1
Yorum
GS LI DERBY MACLARINDA KATI DEFANS SERT ORTA SAHA İLE EN AZINDAN BERABERLİK ALINMALIYDI HOCA BUNU ANLAMADI DERBYLERİN RUHU BAŞKADIR
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Gönlüm G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
GS LI HER MACIN AYRI RUHU VARDIR ANCAK DERBY DENİLEN MACLARDA SERT DEFANAS KATI ORTA SAHA EN AZINDAN BERABERLİK ALINMALIYDI HOCA BUNU CÖZEMEDİ
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Kalpten kalbe
Toplam 2
Yorum
GS LI HER MACIN AYRI RUHU VARDIR ANCAK DERBY DENİLEN MACLARDA SERT DEFANAS KATI ORTA SAHA EN AZINDAN BERABERLİK ALINMALIYDI HOCA BUNU CÖZEMEDİ
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