 Rockets'tan peş peşe 4. galibiyet – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Rockets'tan peş peşe 4. galibiyet

    Rockets'tan peş peşe 4. galibiyet

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 117-102 yenen Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini aldı.

    NBA'e 10 maçla devam edildi. Houston Rockets, all-star oyun kurucusu James Harden'ın 37 sayı ve 10 asistle "double double" yaptığı karşılaşmada, New York Knicks'i 117-102 mağlup etti.

    Ev sahibi Rockets'ta Ryan Anderson 17 sayı, 7 ribaunt, Clint Capela 12 sayı, 15 ribaunt, Chris Paul ise 13 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

    Knicks'te Michael Beasley'nin 30 sayı, 8 ribaunt, Kyle O'Quinn'in 20 sayı, 15 ribaunt ve Courtney Lee 17 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    76ers 8 yıl sonra 130 sayı attı
    Philadelphia 76ers, konuk ettiği Orlando Magic'i 130-111 yenerek art arda 3. karşılaşmasını kazandı. 76ers, 2009'un ekim ayından bu yana ilk defa rakip potaya 130 sayı gönderdi.

    76ers'ta J.J. Redick 29 sayı, 5 ribaunt ve Dario Saric 21 sayı, 7 ribaunt üretti. Sakatlığı bulunan Ben Simmons yerine ilk 5'te yer alan T.J. McConnell 15 sayı, 13 asist, 7 ribaunt, Joel Embiid de 18 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle "double double" yaptı.

    Bir dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise birer ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.

    Magic'te Elfrid Payton 22 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Vucevic 14 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.

    NBA'e 3 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 86-106

    Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 130-111

    Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 105-108

    Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 78-112

    Houston Rockets-New York Knicks: 117-102

    Indiana Pacers-Boston Celtics: 98-108

    Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 97-81

    Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 110-95

    Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 121-108

    Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 95-97

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:00
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