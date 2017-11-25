 Ömer Aşık parkelere döndü – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    parkelere döndü

    <a href="/index/omer-asik?id=cad0e832-73b3-442d-9581-b4538f22127e" class="" rel="tag">Ömer Aşık</a> parkelere döndü

    Yakalandığı bakteriyel hastalık nedeniyle şubat ayından beri forma giyemeyen , parkelere döndü. 'ın deplasmanda Phoenix Suns'ı 115-91 yendiği maçta 11 dakika sahada kalan Ömer, 6 sayı kaydetti.

    NBA'de normal sezon tüm hızıyla devam ediyor. Şubat ayından bu yana yakalandığı bakteriyel hastalık yüzünden forma giyemeyen milli basketbolcu , uzun süren tedavi döneminin ardından parkelere geri dönmeyi başardı. 22 Kasım'daki San Antonio Spurs maçının kadrosunda yer alan ancak forma giyemeyen Aşık, yaklaşık 11 dakika sahada kalırken 6 sayı kaydetti.

    Phoenix Suns deplasmanında Pelicans sahadan 115-91'lik galibiyetle ayrılıp üst üste üçüncü kez kazanırken maçın ardından Pelicans koçu Alvin Gentry, "Ömer neredeyse 15 kilo kaybetti. O kiloyu geri alıp parkeye dönebilmek çok çok büyük bir savaş" sözleriyle milli basketbolcudan övgüyle söz etti. Ömer'in takım arkadaşı DeMarcus Cousins'ın 'la diyaloğu ise sosyal medyada gündeme oturdu.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:48
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