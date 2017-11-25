Ömer Aşık parkelere döndü
Yakalandığı bakteriyel hastalık nedeniyle şubat ayından beri forma giyemeyen Ömer Aşık, parkelere döndü. New Orleans Pelicans'ın deplasmanda Phoenix Suns'ı 115-91 yendiği maçta 11 dakika sahada kalan Ömer, 6 sayı kaydetti.
Phoenix Suns deplasmanında Pelicans sahadan 115-91'lik galibiyetle ayrılıp üst üste üçüncü kez kazanırken maçın ardından Pelicans koçu Alvin Gentry, "Ömer neredeyse 15 kilo kaybetti. O kiloyu geri alıp parkeye dönebilmek çok çok büyük bir savaş" sözleriyle milli basketbolcudan övgüyle söz etti. Ömer'in takım arkadaşı DeMarcus Cousins'ın Ömer Aşık'la diyaloğu ise sosyal medyada gündeme oturdu.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:48
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Kocaman'ın zor seçimi
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI BU İŞİN ZOR SEÇENEGİ FİLAN YOK PAF TAKIMINI OYNATIN OLSUN BİTSİN SUNİ ŞAMPİYON BELLİ ZATEN. BİKAÇ HAFTA SONRA İNCE İNCE DOĞRARLAR YİNE
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''Terim'i ikna ederim''
Toplam 15
Yorum
austin ya hoca değikliği yüzünden kaç yılı çöpe attık terim olsa ne olur futbolcu tanıyacakta sistem belirleyecekte yine sezonu çöpe atmayalımda.
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Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Toplam 7
Yorum
austin a.çalık üstünde durulsa çağlar kadar oyuncu çağların neyi varki sinanı attınız gitti kazanılsa emre morda daha akıllı oyuncu çok gereksiz iş
Ömer Aşık parkelere döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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