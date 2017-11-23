Celtics'i Miami durdurdu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Miami Heat'e 104-98 yenilen Boston Celtics'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
NBA'e 14 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'in kulüp tarihindeki en uzun dördüncü galibiyet serisi, Miami Heat deplasmanında son buldu.
Ev sahibi takımda Goran Dragic, 27 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performansıyla galibiyete katkıda bulunurken, Dion Waiters 26, Tyler Johnson 16 sayıyla oynadı. Kyrie Irving'in 23 sayıyla öne çıktığı konuk ekipte ise Jayson Tatum 18 sayı üretti.
Cavaliers'ten 6 maçlık seri
Sahasında Brooklyn Nets'i 119-109 yenen Cleveland Cavaliers, 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Cleveland Cavaliers'ta 33 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla LeBron James, galibiyetin mimarlarından oldu. Kevin Love ve Dwyane Wade'ın 18'er sayılık katkı sağladığı maçta 7 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 2 sayı, 1 ribauntla mücadeleyi tamamladı.
Brooklyn adına 20 sayı atan Rondae Hollis Jefferson'ın takımı adına en skorer isim olduğu maçta Joe Harris 18 sayı üretti.
Son şampiyon Warriors yenildi
Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 108-91 yenildi. Ev sahibi ekipte Russell Westbrook, 34 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Carmelo Anthony 22, Paul George 20 sayılık performans sergiledi.
Golden State Warriors'ta 24 sayı atan Stephen Curry'yi 21 sayıyla Kevin Durant izledi.
NBA'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets - Washington Wizards: 129 - 124
Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets: 119 - 109
Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers: 101 - 81
Atlanta Hawks - Los Angeles Clippers: 103 - 116
Miami Heat - Boston Celtics: 104 - 98
New York Knicks - Toronto Raptors: 108 - 100
Houston Rockets - Denver Nuggets: 125 - 95
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks: 94 - 95
Minnesota Timberwolves - Orlando Magic: 124 - 118
New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs: 107 - 90
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 108 - 91
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 107 - 113
Utah Jazz - Chicago Bulls: 110 - 80
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers: 113 - 102
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:03
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Lucescu ve Arda Turan engeli
Toplam 2
Yorum
İLHAM AZERİ TÜRKİYE MİLLİ TAKIMININ 2 KATİLİ !
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Ne sihirdir ne keramet Şenol hocada marifet
Toplam 10
Yorum
hade len tıriikkkk renkli dünyamın renksiz insanı sen ya tiner fazla kaçırdın yada cehalet beynini yemiş,hele sen 7,8 yeme huyundan vazgeçte sonra konuş.TİNERR
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Aboubakar'a 'ponpon kız' benzetmesi
Toplam 3
Yorum
Taraftar Yaptığı kendi kulübüne terbiyesizlik
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