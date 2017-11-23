Cedi’li Cleveland seriye bağladı
Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets’i 119-109 mağlup etti ve galibiyet serisini 6’ya çıkardı.
Clippers, 8 maç sonra galip
Gecenin bir diğer maçında Los Angeles Clippers , Atlanta Hawks ile deplasmanda karşılaştı. Clippers, Atlanta'yı 116-103 mağlup etmeyi başarırken, 8 maçlık yenilgi serisini de sonlandırmış oldu. Clippers'ta 26 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle oynayan Blake Griffin triple double yaptı ve galibiyette büyük rol oynadı. Atlanta forması giyen milli oyuncu Ersan İlyasova sayı atamazken, 1 ribaund ve 1 asistle oynadı.
Oklohama'da Westbrook fırtınası
Günün maçlarında en çok merak edilenlerinden biri olan Oklahoma City, sahasında Golden State Warriors'u, 108-91 mağlup etti. Oklahoma'da 34 sayıyla oynayan Russell Westbrook en skorer isim olurken, aldığı 10 ribaundla double double yaptı. Golden State'de ise Stephen Curry 24 sayıyla oynadı.
NBA'de günün oynanan maçlarında toplu sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets: 129 - Washington Wizards: 124
Cleveland Cavaliers: 119 - Brooklyn Nets: 109
Philadelphia 76ers: 101 - Portland Trail Blazers: 81
Atlanta Hawks: 103 - Los Aangeles Clippers: 116
Miami Heat: 104 - Boston Celtics: 98
New York Knicks: 108 - Toronto Raptors: 100
Houston Rockets: 125 - Denver Nuggets: 95
Memphis Grizzlies: 94 - Dallas Mavericks: 95
Minnesota Timberwolves: 124 - Orlando Magic: 118
New Orleans Pelicans: 107 - San Antonio Spurs: 90
Oklahoma City Thunder: 108 - Golden State Warriors: 91
Phoenix Suns: 107 - Milwaukee Bucks: 113
Utah Jazz: 110 - Chicago Bulls: 80
Sacramento Kings: 113 - Los Angeles Lakers: 102
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:40
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"Anonsu duymadım bile!"
Toplam 1
Yorum
Kartalcan gol atamadigin icin biral demoralize oldun sona dogru Cenk ama önemli degil cok klas bir hareketle topu tasidin ve süper bir asist yaptin.
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 1
Yorum
BJKli UEFA ya malzeme vermemek için Deplasmana taraftarımız gitmesin. Sonra UEFA saçmalıyor.
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6 kilo et yediler!
Toplam 7
Yorum
Pence eskiden yabancilar sadece para icin geliyorlardi. Simdi ise ayni zamanda yasamaya geliyorlar aileleriyle.Istanbul gibi yer var mi alemde?
Cedi’li Cleveland seriye bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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