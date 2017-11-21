 Yok artık Curry! – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Yok artık Curry!

    Yok artık Curry!
    NBA'in yıldız ismi Stephen Curry, önceki gece Golden State Warriors'un zaferine damga vuran isimdi. Takımının Brooklyn Nets'i 118-111 yendiği karşılaşmada 39 sayı üreten Curry, 11 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla oynadı. 13. galibiyetini elde eden Warriors'ta Thompson 23, Iguodala ve Casspi 12'şer sayı attı.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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