Celtics uçuşa geçti! 16'da 16...

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, son çeyrekte 13 sayı geriye düştüğü ve normal süresi 96-96 biten mücadelenin ardından uzatmalardaki skorer performansının yardımıyla deplasmanda Dallas Mavericks'i 110-102 mağlup etti.

Üst üste 16'ncı kez sahadan galip ayrılarak kulüp tarihindeki en uzun dördüncü galibiyet serisini yakalayan Celtics'te Kyrie Irving 47 sayı ve 6 asistle sezonun en iyi istatistiğine ulaştı. Jaylen Brown 22 sayı ve 9 ribaunt, Jayson Tatum 15 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 15'inci mağlubiyetini alarak Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Mavericks'te Harrison Barnes 31 sayı ve 6 ribaunt, Wesley Matthews 18, J.J Barea 16 sayı, Dirk Nowitzki ise 14 sayı ve 12 ribaunt ile oynadı.

- Cavaliers seriye bağladı

Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ın konuğu olan Cleveland Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından rakibini 116-88 mağlup etti.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Cavaliers'ta Kevin Love 19 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. All-star LeBron James maçı 18 sayı ve 8 asistle tamamlarken, Jae Crowder 18, Jose Calderon 14 sayı attı. Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve 13 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı, 4 ribaunt,1 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.

Sezonun 6'ncı mağlubiyetini alan Pistons'ta sadece üç oyuncu çift haneli sayılarla maçı tamamladı. Tobias Harris 11, Reggie Jackson ve Stanley Johnson 10'ar sayıyla takımın en skorerleri oldu.

- Spurs'te iki oyuncu double-double yaptı

Sezonun iddialı takımlarından San Antonio Spurs, 11'inci galibiyetini, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 96-85'lik skorla geçerek aldı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 22 sayı ve 11 ribaunt, Kyle Anderson 13 sayı ve 10 asistle double-double yaptı. Manu Ginobili 16, Danny Green 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 14'üncü mağlubiyetini alarak Doğu Konferansı'nda dipte yer alan Hawks'ta John Collins 21 sayı ve 9 ribaunt, Taurean Prince 18 sayı ve 8 ribaunt, Dewayne Dedmon 11 sayı ve 9 ribaunt, 7 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı ve 1 ribauntla oynadı.

NBA'e, Los Angeles Lakers-Chicago Bulls maçıyla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 118-102

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 88-116

Orlando Magic-Indiana Pacers: 97-105

Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 107-86

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 107-85

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-100

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 88-99

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 114-107

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 102-110

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 96-85

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 98-114