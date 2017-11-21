Celtics uçuşa geçti! 16'da 16...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk olduğu Dallas Mavericks'i uzatmalarda 110-102 yenerek galibiyet serisini 16 maça taşıdı.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, son çeyrekte 13 sayı geriye düştüğü ve normal süresi 96-96 biten mücadelenin ardından uzatmalardaki skorer performansının yardımıyla deplasmanda Dallas Mavericks'i 110-102 mağlup etti.
Üst üste 16'ncı kez sahadan galip ayrılarak kulüp tarihindeki en uzun dördüncü galibiyet serisini yakalayan Celtics'te Kyrie Irving 47 sayı ve 6 asistle sezonun en iyi istatistiğine ulaştı. Jaylen Brown 22 sayı ve 9 ribaunt, Jayson Tatum 15 sayıyla skora destek verdi.
Sezonun 15'inci mağlubiyetini alarak Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Mavericks'te Harrison Barnes 31 sayı ve 6 ribaunt, Wesley Matthews 18, J.J Barea 16 sayı, Dirk Nowitzki ise 14 sayı ve 12 ribaunt ile oynadı.
- Cavaliers seriye bağladı
Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ın konuğu olan Cleveland Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından rakibini 116-88 mağlup etti.
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Cavaliers'ta Kevin Love 19 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. All-star LeBron James maçı 18 sayı ve 8 asistle tamamlarken, Jae Crowder 18, Jose Calderon 14 sayı attı. Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve 13 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı, 4 ribaunt,1 asist ve 1 blokluk performans sergiledi.
Sezonun 6'ncı mağlubiyetini alan Pistons'ta sadece üç oyuncu çift haneli sayılarla maçı tamamladı. Tobias Harris 11, Reggie Jackson ve Stanley Johnson 10'ar sayıyla takımın en skorerleri oldu.
- Spurs'te iki oyuncu double-double yaptı
Sezonun iddialı takımlarından San Antonio Spurs, 11'inci galibiyetini, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 96-85'lik skorla geçerek aldı.
Spurs'te LaMarcus Aldridge 22 sayı ve 11 ribaunt, Kyle Anderson 13 sayı ve 10 asistle double-double yaptı. Manu Ginobili 16, Danny Green 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 14'üncü mağlubiyetini alarak Doğu Konferansı'nda dipte yer alan Hawks'ta John Collins 21 sayı ve 9 ribaunt, Taurean Prince 18 sayı ve 8 ribaunt, Dewayne Dedmon 11 sayı ve 9 ribaunt, 7 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 5 sayı ve 1 ribauntla oynadı.
NBA'e, Los Angeles Lakers-Chicago Bulls maçıyla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 118-102
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 88-116
Orlando Magic-Indiana Pacers: 97-105
Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 107-86
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 107-85
Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 92-100
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 88-99
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 114-107
Dallas Mavericks-Boston Celtics: 102-110
San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 96-85
Sacramento Kings-Denver Nuggets: 98-114
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:44
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Çeyrek final oynarız
Toplam 12
Yorum
aziz yıldırım en büyük basarılar porto aboubakar brahimi telles fenerbahce taraftarı arkanda her zaman unutma bunu
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Arda-Asamoah’a beğeni!
Toplam 8
Yorum
kaya özellikle arda bu takıma şart takım ilerde top tutamıyor sağlam defansı olan rakipler raket gibi savuşturuyor topu.
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Lazar Markovic geri dönüyor
Toplam 6
Yorum
fb37 hızı iyi olan adam geçen bir isim ancak rvp gibi müzmin sakat ise aynı onun gibi boş boş bekler,
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