Curry, Warriors'ı galibiyete taşıdı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Brooklyn Nets'i 118-111 yendi. NBA'e 6 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors'ın Barclays Center'da Nets'i 118-111 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Stephen Curry, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla oynadı.
Durant'in forma giymediği maçta sezonun 13. galibiyetini elde eden Warriors'ta Klay Thompson 23, Andre Iguodala ve Omri Casspi 12'şer sayı attı. Nets'te Allen Crabbe'in 25, Spencer Dinwiddie'nin 21 sayısı sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.
BALL'UN "TRİPLE-DOUBLE"I GALİBİYETİ GETİRDİ
Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Denver Nuggets'ı 127-109 mağlup ederek iki maç sonra galip geldi. Lakers'ın 7. galibiyetine ulaştığı maçta 11 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle bu sezonki ikinci "triple-double"ını yapan çaylak oyuncu Lonzo Ball, takımının performansında etken rol oynadı. Ev sahibi ekipte Julius Randle 24, Brook Lopez 21, Jordan Clarkson 18 sayı kaydetti. Bu sezon 7. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ta Gary Harris 20, Wilson Chandler 17, Will Barton 12 sayı buldu. NBA'e 11 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Toronto Raptors-Washington Wizards: 100-91
Miami Heat-Indiana Pacers: 95-120
Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 111-118
Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 97-100
Phoenix Suns-Chicago Bulls: 113-105
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 127-109
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
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‘Gignac’ı aldınız mı?’
Toplam 1
Yorum
bjk advers Herşeyi çok BİLDİĞİNİ sanan Başkanımızın öyle olmadığı ile ilgili güzel bir örneğidir LENS TRANSFERİ ! Fenerden futbolcu aldımın bedeli !
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Kral eve geri döndü
Toplam 5
Yorum
TS'nin verilmeyen penaltılarından maç zora girdi Ucuz penaltıymış biz kimlere ucuz penaltı verildiğini görüyoruz. Trabzonsporun penaltıları verilseydi TS bu maçta 7-8 gol atabilirdi
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İlkelerimin dışına çıktım
Toplam 6
Yorum
SAMANDIRA ey aykut aziz başkanın kupaları alan hocalar değildir yönetimdir tezine bir örnekmiydi bu maç.Sor bakalım ilkelerine ne diyecekler
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