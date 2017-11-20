 Curry, Warriors'ı galibiyete taşıdı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    , Warriors'ı galibiyete taşıdı

    <a href="/index/curry?id=8b1b5073-417a-4988-9032-c112796f3cae" class="" rel="tag">Curry</a>, Warriors'ı galibiyete taşıdı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , deplasmanda Brooklyn Nets'i 118-111 yendi. NBA'e 6 maçla devam edildi. Son şampiyon Warriors'ın Barclays Center'da Nets'i 118-111 mağlup ettiği karşılaşmada sergilediği performansla öne çıkan Stephen , 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmayla oynadı.

    Durant'in forma giymediği maçta sezonun 13. galibiyetini elde eden Warriors'ta Klay Thompson 23, Andre Iguodala ve Omri Casspi 12'şer sayı attı. Nets'te Allen Crabbe'in 25, Spencer Dinwiddie'nin 21 sayısı sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.

    BALL'UN "TRİPLE-DOUBLE"I GALİBİYETİ GETİRDİ
    Los Angeles Lakers, Staples Center'da ağırladığı Denver Nuggets'ı 127-109 mağlup ederek iki maç sonra galip geldi. Lakers'ın 7. galibiyetine ulaştığı maçta 11 sayı, 16 ribaunt, 11 asistle bu sezonki ikinci "triple-double"ını yapan çaylak oyuncu Lonzo Ball, takımının performansında etken rol oynadı. Ev sahibi ekipte Julius Randle 24, Brook Lopez 21, Jordan Clarkson 18 sayı kaydetti. Bu sezon 7. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ta Gary Harris 20, Wilson Chandler 17, Will Barton 12 sayı buldu. NBA'e 11 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Toronto Raptors-Washington Wizards: 100-91

    Miami Heat-Indiana Pacers: 95-120

    Brooklyn Nets-: 111-118

    Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 97-100

    Phoenix Suns-Chicago Bulls: 113-105

    Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 127-109

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:48
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