Lider Rockets doludizgin ilerliyor!

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics, Philips Arena'da oynanan karşılaşmada Hawks'ı 110-99 mağlup ederek art arda 15. galibiyetini aldı.

Celtics'te Kyrie Irving 30, Jaylen Brown 27, Jayson Tatum ve Marcus Morris 14'er sayı attı.

Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Hawks'ta Dennis Schroder'in 23, Kent Bazemore'un 19, John Collins'in 18 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Ersan İlyasova forma giymedi.



WARRİORS, 76ERS ENGELİNİ AŞTI

Son şampiyon Golden State Warriors, Wells Fargo Center'da konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 124-116 mağlup etti.

Üçüncü çeyrekte rakibine 47-15'lik üstünlük kurarak bu sezon 12. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 35, Kevin Durant 27, Klay Thompson 17 sayı üretti.

Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Philadelphia'da Ben Simmons 23, Joel Embiid 21, Robert Covington ve JJ Redick 20'şer sayı buldu. Ev sahibi takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz süre almadı.



LİDER ROCKETS DOLUDİZGİN

Batı Konferansı lideri Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 105-83'lük skorla geçti.

FedEx Forum'da oynanan karşılaşmada Rockets'a sezonun 13. galibiyetini getiren isim, 29 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla mücadele eden James Harden oldu. Konuk ekipte Chris Paul ve Clint Capela 17'şer sayıyla oynadı.

Arka arkaya 4. olmak üzere 8. yenilgisini yaşayan Grizzlies'ta Chandler Parsons 17, JaMychal Green ve Marc Gasol 15'er sayı kaydetti.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.



SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 102-87

Orlando Magic-Utah Jazz: 85-125

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 99-110

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 116-124

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 83-105

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 111-79

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 102-90