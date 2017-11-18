Cleveland Cavaliers uzatmada kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) uzatmaya giden maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 118-113 mağlup etti.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 39 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta Los Angeles Clippers'ı 5 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Zorlu geçen mücadelede Kevin Love 25 sayı, 8 ribauntluk performans sergilerken, Dwyane Wade 23 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.
Bu sezon 9. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Clippers'ta ise Blake Griffin'in 23 sayı, 12 ribaunt, DeAndre Jordan'ın 20 sayı, 22 ribauntluk performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi.
NBA'de oynanan bir diğer maçta ise San Antonio Spurs, 23 sayı geriye düştüğü karşılaşmada Oklahoma City Thunder'ı 104-101 yenmeyi başardı.
LaMarcus Aldridge'in 26 sayı, 9 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda Danny Green 17 sayı, Pau Gasol 14 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle oynadı.
Oklahoma City Thunder'da Carmelo Anthony 20 sayı, 6 ribaunt, Russell Westbrook ise 15 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performanslarıyla öne çıktı.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Indiana Pacers - Detroit Pistons: 107-100
Washington Wizards - Miami Heat: 88-91
Brooklyn Nets - Utah Jazz: 118-107
Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers: 118-113
Toronto Raptors - New York Knicks: 107-84
Chicago Bulls - Charlotte Hornets: 123-120
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder: 104-101
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves: 87-111
Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 86-82
Denver Nuggets - New Orleans Pelicans: 146-114
Los Angeles Lakers - Phoenix Suns: 113-122
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:08
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
Nirvana Bu doğru değil . Q7 Beşiktaşa ilk geldiğinde de bir -iki penaltı kaçırmıştı . En son penaltı atması gereken oyuncu odur .
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Quaresma ilk kez kaçırdı
Toplam 2
Yorum
vaneri Quaresma tüm kornerleri ve serbest atışları kullanıyor ve asla başarılı değil. Kaçıracağı belliydi.Artık başka biri atmalı bu atışları.
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Alkışlar Gomis’e
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALPASLAN PARA HER ZAMAN KAZANABİLİRSİN.aMA GÖNÜLLERİ İŞTE BÖYLE PARASIZ KAZANABİLİRSİN
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