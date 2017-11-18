 Cleveland Cavaliers uzatmada kazandı – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    uzatmada kazandı

    <a href="/index/cleveland-cavaliers?id=25023349-7e7e-43ce-9855-7261883e1734" class="" rel="tag">Cleveland Cavaliers</a> uzatmada kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () uzatmaya giden maçta , sahasında Los Angeles Clippers'ı 118-113 mağlup etti.

    'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinden , LeBron James'in 39 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta Los Angeles Clippers'ı 5 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

    Zorlu geçen mücadelede Kevin Love 25 sayı, 8 ribauntluk performans sergilerken, Dwyane Wade 23 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.

    Bu sezon 9. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Clippers'ta ise Blake Griffin'in 23 sayı, 12 ribaunt, DeAndre Jordan'ın 20 sayı, 22 ribauntluk performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi.

    'de oynanan bir diğer maçta ise San Antonio Spurs, 23 sayı geriye düştüğü karşılaşmada Oklahoma City Thunder'ı 104-101 yenmeyi başardı.

    LaMarcus Aldridge'in 26 sayı, 9 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda Danny Green 17 sayı, Pau Gasol 14 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

    Oklahoma City Thunder'da Carmelo Anthony 20 sayı, 6 ribaunt, Russell Westbrook ise 15 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performanslarıyla öne çıktı.

    NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Indiana Pacers - Detroit Pistons: 107-100

    Washington Wizards - Miami Heat: 88-91

    Brooklyn Nets - Utah Jazz: 118-107

    - Los Angeles Clippers: 118-113

    Toronto Raptors - New York Knicks: 107-84

    Chicago Bulls - Charlotte Hornets: 123-120

    San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder: 104-101

    Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves: 87-111

    Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 86-82

    Denver Nuggets - New Orleans Pelicans: 146-114

    Los Angeles Lakers - Phoenix Suns: 113-122

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    uzatmada kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.