NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers, LeBron James'in 39 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta Los Angeles Clippers'ı 5 sayı farkla yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Zorlu geçen mücadelede Kevin Love 25 sayı, 8 ribauntluk performans sergilerken, Dwyane Wade 23 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.

Bu sezon 9. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Clippers'ta ise Blake Griffin'in 23 sayı, 12 ribaunt, DeAndre Jordan'ın 20 sayı, 22 ribauntluk performansları yenilgiyi önlemeye yetmedi.

NBA'de oynanan bir diğer maçta ise San Antonio Spurs, 23 sayı geriye düştüğü karşılaşmada Oklahoma City Thunder'ı 104-101 yenmeyi başardı.

LaMarcus Aldridge'in 26 sayı, 9 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda Danny Green 17 sayı, Pau Gasol 14 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Oklahoma City Thunder'da Carmelo Anthony 20 sayı, 6 ribaunt, Russell Westbrook ise 15 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performanslarıyla öne çıktı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.



SONUÇLAR

Indiana Pacers - Detroit Pistons: 107-100

Washington Wizards - Miami Heat: 88-91

Brooklyn Nets - Utah Jazz: 118-107

Cleveland Cavaliers - Los Angeles Clippers: 118-113

Toronto Raptors - New York Knicks: 107-84

Chicago Bulls - Charlotte Hornets: 123-120

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder: 104-101

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves: 87-111

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 86-82

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans: 146-114

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns: 113-122