FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki
Cleveland Cavaliers-New York Knicks maçında Lebron James ile tartışan FETÖ'cü Enes Kanter'e tepkiler çığ gibi büyüyor.
ABD'de yayınlanan Undisputed programında konuşan eski Amerikan futbolu oyuncusu Shannon Sharpe, FETÖ'cü Enes Kanter'e sert eleştiriler yöneltti.
Lebron James'in haklı olduğunu söyleyen yorumcu, "Ben Lebron James tarafındayım. Hiçbir yanlışı olmadı. James iyi bir insan. Fakat bu kibarlığını zayıflık zanneden insanlar var. Enes kendini Madison Square Garden'a sevdirmeye, Charles Oakley, Anthony Mason ve Xavier McDaniel gibi sert oyunculara benzemeye çalışıyor. Ama öyle olmadığını herkes biliyor" dedi.
İki takım arasında oynanan maçtan çok saha dışı polemikler konuşulmuştu. Maç sırasında James ile Ntilikina bir pozisyonda karşı karşıya gelmiş. Nkilitina zamanın daralması nedeniyle James'i iterek topu oyuna sokmaya çalışmıştı.
Gerginliğin devam etmesi üzerine Enes Kanter James'in karşısına dikilerek James ile karşılıklı söz atışına başlamıştı. Maçtan sonra konuşan FETÖ'cü Kanter, James için, "İster Kral ol ister Kraliçe bizim için fark etmez. Biz takımımız için mücadele edeceğiz" demişti.
Lebron James ise FETÖ'cü Enes Kanter'in sözleri üzerine, "Evet ben kralım, eşim kraliçe, kızım da prenses. Hepsi de bizde var" demişti. Gazetecilerin Enes Kanter ile yaşanan gerginliği sorması üzerine James, "Onun adını telafuz etmeyeceğim" diye konuşmuştu.
Türkiye'de hain terör örgütü FETÖ destekçisi olan Enes Kanter için soruşturma yürütülüyor.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
Yorum
Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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