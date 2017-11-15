 Celtics'te seri 13'e çıktı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Celtics'te seri 13'e çıktı

    Celtics'te seri 13'e çıktı

    NBA’de , Barclays Center’da oynadığı Brooklyn Nets'i 109-102’lik skorla mağlup ederek, galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

    NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Toronto Raptors deplasmanda Houston Rockets'ı 129-113'lük skorla mağlup ederek, rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Bu maçla birlikte Toronto 8. galibiyeti elde ederken, Houston ise 4 mağlubiyetini aldı. Raptors'ta DeMar DeRozan 27 sayı, 6 ribaund, 5 asist, Kyle Lowry 19 sayı, 10 asist, 5 ribaund, CJ Miles 19 sayı, 2 asist ile oynadı. Rockets ise James Harden 38 sayı, 11 asist, 6 ribaund ve Trevor Ariza'dan 20 sayı 8 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

    BOSTON CELTİCS, DEPLASMANDA GALİP
    , Barclays Center'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 109-102'lik skorla mağlup ederek, galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Boston'dea Kyrie Irving 25 sayı, 5 asist ve 3 ribaund, Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaund ve Jayson Tatum 19 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Nets'te ise Joe Harris 19 sayı, 4 ribaund ve Rondae Hollis Jefferson 16 sayı, 9 ribaund ile oynadı.
    NBA'de günün maçlarının sonuçları şöyle:

    Brooklyn Nets: 102 - Boston Celtics: 109
    Houston Rockets: 113 - Toronto Raptors: 129
    Dallas Mavericks: 91 - San Antonio Spurs: 97
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Celtics'te seri 13'e çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.