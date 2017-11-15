Celtics'te seri 13'e çıktı
NBA’de Boston Celtics, Barclays Center’da oynadığı Brooklyn Nets'i 109-102’lik skorla mağlup ederek, galibiyet serisini 13 maça çıkardı.
BOSTON CELTİCS, DEPLASMANDA GALİP
Boston Celtics, Barclays Center'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 109-102'lik skorla mağlup ederek, galibiyet serisini 13 maça çıkardı. Boston'dea Kyrie Irving 25 sayı, 5 asist ve 3 ribaund, Marcus Morris 21 sayı, 10 ribaund ve Jayson Tatum 19 sayı, 4 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Nets'te ise Joe Harris 19 sayı, 4 ribaund ve Rondae Hollis Jefferson 16 sayı, 9 ribaund ile oynadı.
NBA'de günün maçlarının sonuçları şöyle:
Brooklyn Nets: 102 - Boston Celtics: 109
Houston Rockets: 113 - Toronto Raptors: 129
Dallas Mavericks: 91 - San Antonio Spurs: 97
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 11
Yorum
taraftar60 lig başında oldğu gibi yine gs-fb işbirliği ile ortaya atılan bu konu beşiktaşın şampiyonluğnu etkilmez. beşiktaş sadece yenmiyor ezdi sizi
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Gomez bekleyişi
Toplam 2
Yorum
UZMAN BU VAKİTTEN SONRA NAPILIRSA BOŞUNA MASRAF. HERKES EŞEK GİBİ BİLİYOR SUNİ ŞAMPİYONUN BELLİ OLDUGUNU BOŞUNA KASMAYIN FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEH
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 11
Yorum
Beone Sürekli Şenol Güneş Milli takımın başına geçsin mi haberleri bu kadar mı Beşiktaştan korkuyorsunuz ?
Celtics'te seri 13'e çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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