 Rekor artık Ball’ın – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Rekor artık Ball’ın

    Rekor artık Ball’ın
    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ın çaylak oyuncusu Lonzo Ball, Milwaukee Bucks'a 98-90 yenildikleri maçta NBA tarihinin "triple- double" yapan en genç ismi oldu. maçta 19 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle "triple-double"lık performans sergileyen Ball, 20 yaş 15 günlükken bu istatistiğe ulaşarak NBA rekoru kırdı. Ball, 20 yaş 20 günlükken "triple-double" yapan LeBron James'in bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma rekorunu eline geçirdi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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