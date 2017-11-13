 Celtics durdurulamıyor – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Celtics durdurulamıyor

    Celtics durdurulamıyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , sahasında TorontoRaptors'ı 95-94 yenerek peş peşe 12. galibiyetine ulaştı.

    NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics'te Al Horford 21, Jaylen Brown 18 ve Terry Rozier 16 sayıyla Raptors'a karşı alınan galibiyette önemli rol üstlendi. TD Garden'da oynanan maçta sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta DeMar DeRozan 24, Kyle Lowry 19, CJ Miles 10 sayı buldu.

    THUNDER FARKLI KAZANDI
    Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da konuk ettiği Dallas Mavericks'i 112-99 yendi. Bu sezon 6. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 37, Russell Westbrook 27 sayı üretti. Mavericks'te Harrison Barnes'ın 22, Yogi Ferrell'ın 18, Dennis Smith Jr'ın 15 sayısı sezonun 12. mağlubiyetini önleyemedi.

    SONUÇLAR
    -Toronto Raptors: 95-94

    Detroit Pistons-Miami Heat: 112-103

    Indiana Pacers-Houston Rockets: 95-118

    Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 112-99

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:53
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