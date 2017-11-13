Celtics durdurulamıyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında TorontoRaptors'ı 95-94 yenerek peş peşe 12. galibiyetine ulaştı.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics'te Al Horford 21, Jaylen Brown 18 ve Terry Rozier 16 sayıyla Raptors'a karşı alınan galibiyette önemli rol üstlendi. TD Garden'da oynanan maçta sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta DeMar DeRozan 24, Kyle Lowry 19, CJ Miles 10 sayı buldu.
THUNDER FARKLI KAZANDI
Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da konuk ettiği Dallas Mavericks'i 112-99 yendi. Bu sezon 6. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 37, Russell Westbrook 27 sayı üretti. Mavericks'te Harrison Barnes'ın 22, Yogi Ferrell'ın 18, Dennis Smith Jr'ın 15 sayısı sezonun 12. mağlubiyetini önleyemedi.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Toronto Raptors: 95-94
Detroit Pistons-Miami Heat: 112-103
Indiana Pacers-Houston Rockets: 95-118
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 112-99
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:53
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Size karşı mahcubum
Toplam 3
Yorum
adalet 3 ayda 25 milyon taraftar ne oldu.
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Gözler Barça'da
Toplam 4
Yorum
İLHAM AZERİ ARDA, GALATASARAY*I SEVİYORSAN, GELME, NOLUR....G E L M E !!!
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 5
Yorum
istifatör haklısın ligin kaderiyle oynamış cüneyt çakıra 4. yıldızımızı gasp eden özgür yankayaya düdük astırtamayan fenere başkan olamaz olmamalı.
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