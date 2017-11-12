Lonzo Ball, LeBron James'in rekorunu kırdı

NBA'e 11 maçla devam edildi. BMO Harris Bradley Center'da Bucks'a konuk olan Lakers'ın 98-90 kaybettiği maçta 19 sayı, 12 ribaunt, 13 asistle "triple-double"lık performans sergileyen Ball, 20 yaş 15 günlükken bu istatistiğe ulaşarak NBA rekoru kırdı. Ball, 20 yaş 20 günlükken "triple-double" yapan LeBron James'in bu istatistiğe ulaşan en genç oyuncu olma rekorunu eline geçirdi.

Lakers karşısında kazanarak sezonun 6. galibiyetini elde eden Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 33 sayı, 15 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koydu. Ev sahibi ekipte Malcolm Brogdon 16, Khris Middleton 13 sayı üretti.

Art arda 3. olmak üzere 8. yenilgisini yaşayan Lakers'ta Kyle Kuzma 21, Julius Randle 17 sayı attı.

- Warriors'tan peş peşe 6. galibiyet

Son şampiyon Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 135-114 yenerek arka arkaya 6. olmak üzere 10. galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta Kevin Durant 29, Klay Thompson 23, Stephen Curry 22 sayıyla oynadı.

Bu sezon 6. kez kaybeden 76ers'ta JJ Redick 17, Timothe Luwawu-Cabarrot 15, Dario Saric 14 sayıyla mücadele etti. Konuk takımda milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 3 dakika süre aldığı karşılaşmayı 2 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

- Cavaliers, Mavericks'i deplasmanda geçti

Sezona beklenen başlangıcı yapamayan Cleveland Cavaliers, American Airlines Center'da konuk olduğu Dallas Mavericks'i 111-104 yenerek 6. galibiyetini aldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giymediği maçta, Cavaliers adına Kevin Love 29, LeBron James 19, JR Smith 17 sayı kaydetti.

Mavericks'te Harrison Barnes'ın 23, Dennis Smith Jr'ın 21 ve Dirk Nowitzki'nin 14 sayısı sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 113-94

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 111-103

New York Knicks-Sacramento Kings: 118-91

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 111-96

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 104-111

Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers: 98-90

San Antonio Spurs-Chicago Bulls: 133-94

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 135-114

Denver Nuggets-Orlando Magic: 125-107

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 118-110

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-106