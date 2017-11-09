 Warriors Batı'da liderliğe yükseldi – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Warriors Batı'da liderliğe yükseldi

    Warriors Batı'da liderliğe yükseldi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 125-101 yenen Golden State Warriors, Batı Konferansı'nda liderliğe yükseldi.

    NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın formda ekiplerinin mücadelesinde Golden State Warriors, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 125-101 mağlup etti. Yıldız oyuncusu Kevin Durant'in oynamadığı maçın 3. çeyreğinde 44 sayı atan Warriors, üst üste 5. karşılaşmasını kazandı.

    Son şampiyon Warriors bu sonuçla kötü başladığı 2017-18 sezonunun 12. maçı sonunda Batı'da liderliğe yerleşti. Warriors'ı galibiyete, 22 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynayan Stephen Curry ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Klay Thompson taşıdı.

    5 maç sonra kaybeden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 16 sayı, 12 ribaunt ve Andrew Wiggins 17 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma üretti.

    - Celtics seriyi 10 maça çıkardı

    Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 107-96 kazanarak peş peşe 10. galibiyetini aldı.

    Celtics'te Aron Baynes 21 sayı, 8 ribaunt, Kyrie Irving 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Marcus Morris 18 sayıyla oynadı.

    Lakers cephesinde Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 18'er sayı kaydetti. Julius Randle ise 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Detroit Pistons-Indiana Pacers: 114-97

    Orlando Magic-New York Knicks: 112-99

    Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 107-96

    Phoenix Suns-Miami Heat: 115-126

    Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 125-101

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:36
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