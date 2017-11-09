Warriors Batı'da liderliğe yükseldi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 125-101 yenen Golden State Warriors, Batı Konferansı'nda liderliğe yükseldi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın formda ekiplerinin mücadelesinde Golden State Warriors, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 125-101 mağlup etti. Yıldız oyuncusu Kevin Durant'in oynamadığı maçın 3. çeyreğinde 44 sayı atan Warriors, üst üste 5. karşılaşmasını kazandı.
Son şampiyon Warriors bu sonuçla kötü başladığı 2017-18 sezonunun 12. maçı sonunda Batı'da liderliğe yerleşti. Warriors'ı galibiyete, 22 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynayan Stephen Curry ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Klay Thompson taşıdı.
5 maç sonra kaybeden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 16 sayı, 12 ribaunt ve Andrew Wiggins 17 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma üretti.
- Celtics seriyi 10 maça çıkardı
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 107-96 kazanarak peş peşe 10. galibiyetini aldı.
Celtics'te Aron Baynes 21 sayı, 8 ribaunt, Kyrie Irving 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Marcus Morris 18 sayıyla oynadı.
Lakers cephesinde Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 18'er sayı kaydetti. Julius Randle ise 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 114-97
Orlando Magic-New York Knicks: 112-99
Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 107-96
Phoenix Suns-Miami Heat: 115-126
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 125-101
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:36
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 1
Yorum
Umut Mümkünse gelmesin çalışsın çalışsın çoook çalışsın avrupada kalsın... ;)
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Hakan Balta'ya talip var!
Toplam 1
Yorum
calbekemanci kim ne derse desin bu adama bu klupte jubile yaptırılmalı bülent hakan ergün bunların hakkı yendi bu adama yapmayın bari
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 4
Yorum
Pence futbol bilgisiyle ve zekasiyla biraktiktan sonra da kulüpte tutulmasi gereken birisi.Teknik heyet olabilir veya scout ekibinin basi
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