Philadelphia 76ers üst üste 5. maçını kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz'ı 104-97 yenen Philadelphia 76ers, üst üste 5. maçını kazandı. NBA'e 10 maçla devam edildi. Son yıllarda ligin en başarısız takımları arasında yer alan Philadelphia 76ers, Utah Jazz deplasmanından 104-97 galip ayrıldı ve 2012'den bu yana ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Dario Saric 25 sayı, 10 ribaunt ve J.J. Redick 20 sayıyla 76ers'ın skor yükünü çekti. Ben Simmons 16 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, 3 blok, Robert Covington da 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Jazz'da Rudy Gobert 16 sayı, 15 ribaunt, Rodney Hood 19 sayı ve Joe Ingles 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.
LEBRON, JORDAN'I YAKALADI
Ligin iki çok yönlü oyuncusu LeBron James ile Giannis Antetokounmpo'yu karşı karşıya getiren maçta, James'in takımı Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 124-119 yendi. 30 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynayan James, 1072. normal sezon maçına çıktı ve kariyerinin başından beri veliahtı olarak gösterildiği Michael Jordan'ı yakaladı. Ev sahibi Cavaliers'ta 32 sayı, 16 ribauntla "double double" yapan Kevin Love ve 20 sayı kaydeden J.R. Smith, galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ın Yunan oyuncusu Antetokounmpo 40 sayı, 9 ribaunt ve 4 blokla sahanın en skoreri oldu. Malcolm Brogdon'ın 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Khris Middleton'ın 22 sayı, 11 asist, 7 ribauntluk performansı da galibiyete yetmedi.
JOKİC'TEN 41 SAYI
Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, takımının ağırladığı Brooklyn Nets'i 112-104 yendiği mücadelede, 41 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Jokic ayrıca 12 ribaunt aldı ve 5 asist yaptı. Nuggets'ta Will Barton ve Paul Millsap 17'şer sayı attı. Nets cephesinde Tyler Zeller 21 sayı, 5 ribaunt ve D'Angelo Russell 12 sayı, 6 asist üretti. NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 124-119
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 112-117
Washington Wizards-Dallas Mavericks: 99-113
New York Knicks-Charlotte Hornets: 118-113
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 119-114
San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 120-107
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 112-104
Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 97-104
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 97-98
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 94-86
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:13
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Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 2
Yorum
fb lı gel fb ye en azından adam gıbı top oynarız bu ruhsuzları dove dove oynatırsın sen
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Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 2
Yorum
doğru kadro dışı kalması gerekenleri söyleyeym H.Ali,ozan,Fernandao,M.Topal,Kameni yeteneksizler yani bunlar giderse birde aykut tabi takımdüzelir
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Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama!
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Olmazsa üste para verip gönderirsin o zaman başkan , sıkıntı yok para çok galiba.
Philadelphia 76ers üst üste 5. maçını kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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