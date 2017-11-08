Philadelphia 76ers üst üste 5. maçını kazandı

Dario Saric 25 sayı, 10 ribaunt ve J.J. Redick 20 sayıyla 76ers'ın skor yükünü çekti. Ben Simmons 16 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, 3 blok, Robert Covington da 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Jazz'da Rudy Gobert 16 sayı, 15 ribaunt, Rodney Hood 19 sayı ve Joe Ingles 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.

LEBRON, JORDAN'I YAKALADI

Ligin iki çok yönlü oyuncusu LeBron James ile Giannis Antetokounmpo'yu karşı karşıya getiren maçta, James'in takımı Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı 124-119 yendi. 30 sayı, 9 asist, 8 ribauntla oynayan James, 1072. normal sezon maçına çıktı ve kariyerinin başından beri veliahtı olarak gösterildiği Michael Jordan'ı yakaladı. Ev sahibi Cavaliers'ta 32 sayı, 16 ribauntla "double double" yapan Kevin Love ve 20 sayı kaydeden J.R. Smith, galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ın Yunan oyuncusu Antetokounmpo 40 sayı, 9 ribaunt ve 4 blokla sahanın en skoreri oldu. Malcolm Brogdon'ın 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Khris Middleton'ın 22 sayı, 11 asist, 7 ribauntluk performansı da galibiyete yetmedi.

JOKİC'TEN 41 SAYI

Denver Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, takımının ağırladığı Brooklyn Nets'i 112-104 yendiği mücadelede, 41 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Jokic ayrıca 12 ribaunt aldı ve 5 asist yaptı. Nuggets'ta Will Barton ve Paul Millsap 17'şer sayı attı. Nets cephesinde Tyler Zeller 21 sayı, 5 ribaunt ve D'Angelo Russell 12 sayı, 6 asist üretti. NBA'e 5 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 124-119

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 112-117

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 99-113

New York Knicks-Charlotte Hornets: 118-113

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 119-114

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 120-107

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 112-104

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 97-104

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 97-98

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 94-86