 Celtics hız kesmiyor – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    hız kesmiyor

    Celtics hız kesmiyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks'ı 110-107 yenen Boston , arka arkaya 9. galibiyetini elde etti.

    NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston , deplasmanda oynadığı Atlanta Hawks mücadelesini 110-107 kazandı ve 2010'dan bu yana ilk kez 9 maçlık galibiyet serisine imza attı. Celtics'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, 35 sayı ve 7 asistle sahanın en etkili ismi oldu. 15 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "triple double"ın kıyısından dönen Al Horford ve 21 sayı, 8 ribaunt üreten Jayson Tatum, galibiyette önemli rol oynadı. Hawks'ta Dennis Schroder 23 sayı, 6 asist, Dewayne Dedmon 19 sayı, 12 ribaunt ve Marco Belinelli 19 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

    WARRİORS'TAN PEŞ PEŞE 4. GALİBİYET
    Konuk ettiği Miami Heat'i 97-80 mağlup eden Golden State Warriors, art arda 4. karşılaşmasını kazandı. Warriors'ı galibiyete, 21 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Kevin Durant, maçı 18 sayı, 9 ribauntla bitiren Draymond Green ve 16 sayı, 5 ribaunt üreten Stephen Curry taşıdı. Heat'te James Johnson 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve Goran Dragic 19 sayıyla mücadele etti.

    NETS'İ RUSSELL SÜRÜKLEDİ
    Brooklyn Nets, Phoenix Suns deplasmanından 98-92 galip ayrıldı. Nets oyun kurucusu D'Angelo Russell, 13'ünü son çeyrekte attığı 23 sayı, 8 asist ve 6 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Joel Harris 18 sayı, DeMarre Carroll ise 14 sayı, 11 ribauntluk katkı yaptı. Suns cephesinde T.J. Warren'ın 20 sayı, 9 ribaunt, Devin Booker'ın 18 sayı ve Mike James'in 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:53
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