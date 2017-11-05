 Pelicans uzatmada kazandı – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Pelicans uzatmada kazandı

    Pelicans uzatmada kazandı

    'de , Chicago Bulls'u uzatma sonunda 96-90 yendi.

    'e 5 maçla devam edildi. , all-star pota altı oyuncuları Anthony Davis ve DeMarcus Cousins'ın toplam 52 sayı, 27 ribaunt ürettiği Chicago Bulls maçını, uzatmada 96-90 kazandı.

    Karşılaşmayı 27 sayı, 16 ribauntla tamamlayan Anthony Davis, bu sezon 7. kez 25 sayı ve 10 ribaunt barajlarını geçti. Cousins da 25 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı.

    Ev sahibi Bulls'ta Justin Holiday 18 sayı, 9 ribaunt, Denzel Valentine 16 sayı, 6 ribaunt ve Jerian Grant 13 sayı, 9 asist, 8 ribauntla mücadele etti.

    TİMBERWOLVES'TAN PEŞ PEŞE 4. GALİBİYET
    Genç ve dinamik kadrosuyla dikkati çeken Minnesota Timberwolves, sahasında Dallas Mavericks'i 112-99 mağlup etti.

    Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 31 sayı, 12 ribaunt, Jeff Teague 11 sayı, 10 asist, Taj Gibson da 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Andrew Wiggins ise 23 sayı kaydetti.

    11 maçta tek galibiyetle Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan Mavericks'te Dennis Smith 18, Harrison Barnes 17 ve Devin Harris 15 sayı attı.

    'e 10 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR
    Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 104-113

    Detroit Pistons-Sacramento Kings: 108-99

    Chicago Bulls-: 90-96 (uzatmada)

    Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks: 112-99

    Denver Nuggets-Golden State Warriors: 108-127

    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:28
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