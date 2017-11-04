 LeBron James coştu, Cleveland kazandı! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    coştu, Cleveland kazandı!

    LeBron James coştu, Cleveland kazandı!

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () oynanan maçta , deplasmanda Washington Wizards'ı 130-122 yendi.

    Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak üst üste aldığı 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 13'üncü sıraya kadar gerileyerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cavaliers, 'in 57 sayı, 11 ribaunt, 7 asistlik performansla oynadığı maçta Washington Wizards deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

    Kariyerinde 11. kez bir maçta 50 ve daha fazla sayı üreten 32 yaşındaki LeBron James, 3 Mart 2014 tarihinde 61 sayıyla oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasından sonraki en iyi performansına imza attı. James, tarihinde 29 bin sayı barajına ulaşan en genç oyuncu olarak da tarihe geçti.

    Milli basketbolcu Cedi Osman ise maçta süre alamadı.

    Philadelhpia 76ers, sahasında ağırladığı Indiana Pacers'ı 121-110 mağlup etti. Furkan Korkmaz'ın oynamadığı karşılaşmada Jonathan Clay Redick 31, Robert Covington 22 sayı kaydetti.

    Andre Drummond'ın 24 sayı, 15 ribaund ile "double double" yaptığı mücadelede Detroit Pistons, Milwaukee Bucks'ı 105-96 ile geçerken, New Orleans Pelicans deplasmanda Dallas Mavericks'i 99-94 yendi. Konuk ekipte Anthony Davis 30 sayı, 13 ribaunt, DeMarcus Cousins de 20 sayı, 22 ribaunt ile çift haneli rakamlara ulaştı.

    SONUÇLAR
    NBA'da alınan sonuçlar şöyle:

    Detroit Pistons - Milwaukee Bucks: 105 - 96

    Orlando Magic - Chicago Bulls: 83 - 105

    Philadelphia 76ers - Indiana Pacers: 121 - 110

    Washington Wizards - : 122 - 130

    Atlanta Hawks - Houston Rockets: 104 - 119

    New York Knicks - Phoenix Suns: 120 - 107

    Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans: 94 - 99

    San Antonio Spurs - Charlotte Hornets: 108 - 101

    Denver Nuggets - Miami Heat: 95 - 94

    Utah Jazz - Toronto Raptors: 100 - 109

    Oklahoma City Thunder - Boston Celtics: 94 - 101

    Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets: 124 - 112

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:25
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