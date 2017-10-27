 Furkan Korkmaz alt takıma gönderildi! – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    alt takıma gönderildi!

    Furkan Korkmaz alt takıma gönderildi!

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden formasını terleten milli oyuncu , Philadelphia ekibinin alt takımı olan Delaware 87ers’a gönderildi.

    NBA G-League'de (Gelişim Ligi) mücadele eden Delaware 87ers'ta forma giyecek olan milli oyuncu, NBA'in yeni sezonunda formasıyla süre alamamıştı.

    Geçen sezon Banvit ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ve üst düzey performans gösteren genç oyuncu, bu sezon başında aldığı kararla daha önceden draft edildiği NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ın yolunu tutmuştu.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Furkan Korkmaz alt takıma gönderildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.