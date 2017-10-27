Furkan Korkmaz alt takıma gönderildi!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers formasını terleten milli oyuncu Furkan Korkmaz, Philadelphia ekibinin alt takımı olan Delaware 87ers’a gönderildi.
Geçen sezon Banvit ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen ve üst düzey performans gösteren genç oyuncu, bu sezon başında aldığı kararla daha önceden draft edildiği NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ın yolunu tutmuştu.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:39
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Yorum
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