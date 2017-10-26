Spurs 4'te 4 yaptı, Rockets son saniyede kazandı!
NBA'de Miami Heat'i 117-100 mağlup eden San Antonio Spurs, 4'te 4 yaptı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, konuk olduğu Miami Heat'i 117-100 yenerek bu sezon çıktığı 4. karşılaşmadan da galip ayrıldı.
Spurs'ün all-star forveti LaMarcus Aldridge 31 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Rudy Gay 22 sayı, Danny Green 15 sayı, 7 ribaunt ve Kyle Anderson 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.
Heat'te Tyler Johnson'ın 23 sayı, James Johnson'ın 21 sayı, 9 ribaunt ve Goran Dragic'in 20 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.
ROCKETS SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI
Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı, Eric Gordon'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 105-104 mağlup etti.
Rockets adına maçın kahramanı Gordon, 29 sayı ve 5 asist üretti. James Harden 27 sayı, 13 asist, Clint Capela ise 16 sayı, 20 ribauntla "double double" yaptı.
76ers'ta J.J. Redick 22 sayı, 5 ribaunt, Joel Embiid 21 sayı, 6 ribaunt, Robert Covington 20 sayı, 6 ribaunt ve Ben Simmons 14 sayı, 9 asist, 7 ribauntla mücadele etti. 5. maçında 4. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Furkan Korkmaz süre almadı.
CAVALİERS'TA KAN KAYBI SÜRÜYOR
Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers'ı 112-107 yenerek şampiyonluk favorileri arasında gösterilen rakibine 5. maçında 2. mağlubiyetini yaşattı.
Ev sahibi Nets'te Spencer Dinwiddie 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, DeMarre Carroll 18 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma, Rondae Hollis-Jefferson ve Allen Crabbe 19'ar sayı üretti.
Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 29 sayı, 13 asist, 10 ribauntla kariyerinin 56. "triple double"ına imza attı. Kyle Korver 22 sayı ve Kevin Love 15 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise karşılaşmada süre almadı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 110-93
Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 122-101
Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 104-105
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 112-107
Miami Heat-San Antonio Spurs: 100-117
Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 114-96
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 103-94
Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-88
Golden State Warriors-Toronto Raptors: 117-112
Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 102-99
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:06
-
Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?
Toplam 2
Yorum
BJK'li desmeyin yaramizi...
-
Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
arsen l. BJK böyle bir şey işte....Türkiye onu seyrediyor...FB gs maçı var ama Başakşehirle maçları ne olacak diyorlar.FB de bu günleri görür inş.
-
Sinan isyan etti
Toplam 9
Yorum
çalış akıllı ol sinan çalış sıra gelincede formayı verme öyle lafla olmuyor ne varsa çenende taraftar seni seviyordu kaprislerinle onları bezdird
Spurs 4'te 4 yaptı, Rockets son saniyede kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.