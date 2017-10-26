Golden State Warriors, Curry ve Durant ile kazandı

NBA’de Golden State Warriors, Oracle Arena’da karşı karşıya geldiği Toronto Raptors’ı 117-112’lik skorla mağlup etti. Warriors’ta Stephen Curry 30, Kevin Durant da 29 sayı ile karşılaşmanın yıldızları oldu.

NBA'de heyecan 10 karşılaşma ile devam etti. Golden State Warriors, Oracle Arena'da karşılaştığı Toronto Raptors'ı 117-112'lik skorla mağlup etti. Warriors'ta Stephen Curry 30 sayı, 5 asist, Kevin Durant 29 sayı, 5 asist ve Klay Thompson 22 sayı, 8 ribaund, 5 asistle oynarken, Raptors'ta ise DeMar DeRozan 24 sayı, 6 asist, Pascal Siakam 20 sayı, 2 ribaundla karşılaşmayı tamamladı.



Houston, Philadelphia'yı son anlarda yıktı

Houston Rockets, Wells Fargo Center'da mücadele ettiği Philadelphia 76ers'ı 105-104'lük skorla yenerek, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın süre almadığı maçta Philadelphia 76ers'ta JJ Redick, 22 sayı, 5 ribaund ve Joel Embiid 21 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Houston'da ise Erick Gordon 29 sayı, 5 asist ve James Harden 27 sayı, 13 asistle oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu.



Cedi Osman süre almadı, Cleveland mağlup

Cleveland Cavaliers, Barclays Center'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'e 112-107 mağlup oldu ve 2. mağlubiyetini aldı. Cleveland'da forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, müsabakada süre alamadı. Nets'te Spencer Dinwiddie 22 sayı, 6 asist, Allen Crabbe 19 sayı, 3 asist ile oynadı. Cavaliers'ta ise LeBron James 29 sayı, 13 asist, 10 ribaund ve Kyle Korver 22 sayı, 2 asistle takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün sonuçları şöyle:



Charlotte Hornets: 110 - Denver Nuggets: 93

Detroit Pistons: 122 - Minnesota Timberwolves: 101

Philadelphia 76ers: 104 - Houston Rockets: 105

Brooklyn Nets: 112 - Cleveland Cavaliers: 107

Miami Heat: 100 - San Antonio Spurs: 117

Oklahoma City Thunder: 114 - Indiana Pacers: 96

Dallas Mavericks: 103 - Memphis Grizzlies: 94

Phoenix Suns: 97 - Utah Jazz: 88

Golden State Warriors: 117 - Toronto Raptors: 112

Los Angeles Lakers: 102 - Washington Wizards: 99