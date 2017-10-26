Golden State Warriors, Curry ve Durant ile kazandı
NBA’de Golden State Warriors, Oracle Arena’da karşı karşıya geldiği Toronto Raptors’ı 117-112’lik skorla mağlup etti. Warriors’ta Stephen Curry 30, Kevin Durant da 29 sayı ile karşılaşmanın yıldızları oldu.
Houston, Philadelphia'yı son anlarda yıktı
Houston Rockets, Wells Fargo Center'da mücadele ettiği Philadelphia 76ers'ı 105-104'lük skorla yenerek, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın süre almadığı maçta Philadelphia 76ers'ta JJ Redick, 22 sayı, 5 ribaund ve Joel Embiid 21 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Houston'da ise Erick Gordon 29 sayı, 5 asist ve James Harden 27 sayı, 13 asistle oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu.
Cedi Osman süre almadı, Cleveland mağlup
Cleveland Cavaliers, Barclays Center'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'e 112-107 mağlup oldu ve 2. mağlubiyetini aldı. Cleveland'da forma giyen milli oyuncu Cedi Osman, müsabakada süre alamadı. Nets'te Spencer Dinwiddie 22 sayı, 6 asist, Allen Crabbe 19 sayı, 3 asist ile oynadı. Cavaliers'ta ise LeBron James 29 sayı, 13 asist, 10 ribaund ve Kyle Korver 22 sayı, 2 asistle takımına katkıda bulundu.
NBA'de günün sonuçları şöyle:
Charlotte Hornets: 110 - Denver Nuggets: 93
Detroit Pistons: 122 - Minnesota Timberwolves: 101
Philadelphia 76ers: 104 - Houston Rockets: 105
Brooklyn Nets: 112 - Cleveland Cavaliers: 107
Miami Heat: 100 - San Antonio Spurs: 117
Oklahoma City Thunder: 114 - Indiana Pacers: 96
Dallas Mavericks: 103 - Memphis Grizzlies: 94
Phoenix Suns: 97 - Utah Jazz: 88
Golden State Warriors: 117 - Toronto Raptors: 112
Los Angeles Lakers: 102 - Washington Wizards: 99
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:39
-
Caner'e soruşturma
Toplam 17
Yorum
Adam Ya geçin bunları. Fb li volkan Demirel küfür etti gi zaman herşey normal. Ama bjk kesen biri ettiği zaman. Soruşturma.
-
Tosic ve Talisca ifade verdi
Toplam 14
Yorum
kartal Beşiktaşın üzerine 4 koldan yüklenen türk milletini onurlandırmak için şampiyonlar liginde ter döküyo takımımız. Adelet sadece Beşiktaşa var
-
Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor
Toplam 31
Yorum
Gslı Hesap kitap hep size yapılıyor..Takım 3-0 önde 2.yarı adamı oyundan alayım demiyor hoca.Sonra bana ırkçılık yaptı diyor yürü git ordan..
Golden State Warriors, Curry ve Durant ile kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.