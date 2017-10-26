Furkan Korkmaz, NBA Gelişim Ligi'ne gönderildi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Philadelphia ekibinin alt takımı olan Delaware 87ers'a gönderildi.
Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, Furkan Korkmaz'ın NBA Gelişim Ligi'nde mücadele eden Delaware 87ers'a gönderildiği bildirildi.
NBA yeni sezonunda Philadelphia 76ers'ta forma şansı bulamayan milli basketbolcu, takımıyla yaz liginde boy göstermişti.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:17
-
Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
-
Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
-
Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
Furkan Korkmaz, NBA Gelişim Ligi'ne gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.