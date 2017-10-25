Curry'ye 50 bin dolar ceza

NBA yönetimi, maçın hakemine ağızlığını fırlatan Golden State Warriors’lı Curry’e 50 bin dolar para cezası verdi. Curry, “Sinirime hakim olamadım” dedi

Amerika n Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen Stephen Curry, ağızlığını hakeme fırlattığı için para cezası aldı. NBA'den yapılan açıklamada, son şampiyon Golden State Warriors'ın cumartesi günü Memphis Grizzlies'e 111-101 yenildiği maçın son çeyreğinde hakemin kararına ağızlığını fırlatarak tepki gösteren Curry'e en üst sınır olan 50 bin dolar para cezası verildiği bildirildi.



EN DEĞERLİ OYUNCU

Kariyeri nde iki kez "en değerli oyuncu" seçilen ve yılda 34 milyon dolar kazanan Curry, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Üzgünüm sinirlerime hakim olamadım" dedi.