Orman, okul açılışında

Orman, Çatalca'daki okulda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Kabataş Lisesi mezunu Gökhan Peker'in anısını yaşatmak için sevenlerinin desteğiyle yenilenen okulun açılışında bulunmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Kendi emekli maaşlarıyla yenilenmeye destek veren şehit kardeşimizin değerli hocalarının ellerinden öpüyorum. Şehidimiz Gökhan Peker'in eşi ve oğullarının, babalarının adını taşıyan okuldan dolayı gurur duyduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gökhan Peker'in eşi Nilay Peker ise katkı verenlere teşekkür ederek, "Siz sadece okulumuzun şartlarını geliştirmediniz, aynı zamanda hassasiyetinizle çocuklarımıza da örnek oldunuz. Aranızda şehidimizi yetiştiren öğretmenlerimiz de var. Yaşamını ülkesine adayan, vatanını canını feda edecek kadar seven bu kahramanı sizler yetiştirdiniz. Ailelerinden sonra en büyük pay sizin." diye konuştu.

Okulun yenilenmesine destek veren Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı'nın genel sekreteri Hüseyin Ersöz de Gökhan Peker'in ailesi için Çatalca'ya geldiklerini, Kabataş Lisesi olarak yeni Gökhanlar beklediklerini söyledi.

Fikret Orman, daha sonra sınıfları tek tek gezerek öğrencilere hediye verdi.

Kurmay Albay Gökhan Peker, mayıs ayında Şırnak Şenoba'da bir helikopter kazası sonucu şehit olmuştu.