Curry'e 50 bin dolar ceza
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ta forma giyen Stephen Curry, ağızlığını hakeme fırlattığı için para cezası aldı.
NBA'den yapılan açıklamada, son şampiyon Golden State Warriors'ın cumartesi günü Memphis Grizzlies'e 111-101 yenildiği maçın son çeyreğinde hakemin kararına ağızlığını fırlatarak tepki gösteren Curry'e en üst sınır olan 50 bin dolar para cezası verildiği bildirildi.
Kariyerinde iki kez "en değerli oyuncu" seçilen ve yılda 34 milyon dolar kazanan Curry, maçtan sonra yaptığı açıklamada sinirlerine hakim olamadığını söylemişti.
Curry'nin takım arkadaşı Andre Iguodala da aynı maçta hakeme bağırdığı gerekçesiyle 15 bin dolar para cezasına çaptırılırken, taraftara sportmenlik dışı davranışta bulunan Kevin Durant'e ise herhangi bir ceza verilmedi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:31
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Curry'e 50 bin dolar ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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