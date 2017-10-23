Phoenix Suns'ta Watson dönemi sona erdi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Phoenix Suns'ta başantrenör Earl Watson'ın görevine son verildi.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen yıl şubat ayında göreve getirilen Watson ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Watson yönetiminde sezonun ilk üç maçını kaybeden Suns, Batı Konferansı'nın son sırasında bulunuyor.
Öte yandan eski milli basketbolcu Mehmet Okur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Watson'ın ayrılmasının ardından Phoenix Suns'taki oyuncu yetiştirme antrenörlüğü görevini bıraktığını duyurdu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:21
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Phoenix Suns'ta Watson dönemi sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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