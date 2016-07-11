Efsane isim basketbolu bıraktı
NBA’in efsane oyuncularından Tim Duncan, basketbolu bıraktığını açıkladı.
NBA'de tam 19 yıl San Antonio Spurs forması giyen Duncan, emeklilik kararı aldı. 40 yaşındaki efsane, 15 kez All-Star'a, 3 kez NBA Finalleri MVP'si, 2 kez de normal sezon MVP'si ve bir kez de NBA All Star MVP'si seçilmişti. 5 kez de şampiyonluk yüzüğü takan Tim Duncan, 19 yılda 19 sayı ve 10.8 ribaund ortalamasıyla oynadı.
Tim Duncan için bir veda mesajı yayımlayan San Antonio Spurs, kendisine kulübe yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.
After 19 seasons, Tim Duncan announces retirement » https://t.co/kQimgv8oIB#ThankYouTD pic.twitter.com/aLua8MRZtS— San Antonio Spurs (@spurs) 11 Temmuz 2016
- 11 Temmuz 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:16
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Efsane isim basketbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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