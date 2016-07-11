Efsane isim basketbolu bıraktı

NBA'de tam 19 yıl San Antonio Spurs forması giyen Duncan, emeklilik kararı aldı. 40 yaşındaki efsane, 15 kez All-Star'a, 3 kez NBA Finalleri MVP'si, 2 kez de normal sezon MVP'si ve bir kez de NBA All Star MVP'si seçilmişti. 5 kez de şampiyonluk yüzüğü takan Tim Duncan, 19 yılda 19 sayı ve 10.8 ribaund ortalamasıyla oynadı.

Tim Duncan için bir veda mesajı yayımlayan San Antonio Spurs, kendisine kulübe yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.