Keskin destek

Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin'e Vestel, sponsor oldu. Engelliler Haftası'nda duyurulan iş birliği hakkında konuşan Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, "Kübra Denizci Keskin'in cesareti, kararlılığı ve sınır tanımayan tutkusu, 'spora eşit katılım' yaklaşımımızın en ilham verici örneklerinden biri. Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olarak attığı her adımla gençlere ilham verirken, toplumsal dönüşüme de öncülük ediyor" dedi.