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İtalya'da pole pozisyonu Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Sezonun 15. yarışı olan İtalya Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk çizgiden başlayacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 19:22
İtalya'da pole pozisyonu Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın oldu!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. ayağı İtalya Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sıradan başlayacak.

Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 20.294 saniyelik derece elde eden Sainz, ilk cebin sahibi oldu.

İspanyol sürücünün 0.013 saniye arkasındaki Max Verstappen (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.067 saniye yavaş turlayan Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.

İtalya'daki 53 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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