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Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'sine, Red Bull pilotu Max Verstappen pole pozisyonunun sahibi oldu.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 19:34
Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarındaki 1 dakika 04.391 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.048 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) 2'nciliği, pisti liderden 0.190 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) de 3'üncülüğü elde etti.

Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.

71 turluk yarış ise 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

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