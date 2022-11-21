Haberler Motor Sporları Formula 2 sürücüsü Logan Sargeant 2023 yılında Williams F1 Takımı'nda yarışacak

Formula 2 sürücüsü Logan Sargeant 2023 yılında Williams F1 Takımı'nda yarışacak

Formula 1 takımlarından Williams, Nicholas Latifi'nin yerine geçtiğimiz yıl Formula 2'de yarışan ve yılın çaylağı seçilen 21 yaşındaki Logan Sargeant yarışacağını açıkladı.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 21:03
Formula 2 sürücüsü Logan Sargeant 2023 yılında Williams F1 Takımı'nda yarışacak

Formula 1 takımlarından Williams, ABD'li pilot Logan Sargeant ile gelecek sezon için anlaştıklarını açıkladı.

Takımdan ayrılacağı daha önce duyurulan Nicholas Latifi'den boşalan koltuğa 21 yaşındaki Sargeant oturacak.

Williams'tan yapılan açıklamaya göre, Alex Albon'un 2023 sezonundaki takım arkadaşı, Formula 2'de yılın çaylak sürücüsü seçilen Sargeant olacak.

2020 Formula 3 Şampiyonası'nı 3. sırada tamamlayan Sargeant, 2022'de ilk kez katıldığı ve 2 yarış kazandığı Formula 2 Şampiyonası'nda ise 4. olmuştu.

DİĞER
Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?
Melis İşiten ile Ceyhun Fersoy’dan ilk paylaşım! Tolga Güleryüz'e vedaları kahretti! Kazadan 10 dakika önce yaşanılanlar yürek sızlattı
Hollanda Senegal'i devirdi!
Spalletti kararını verdi! Crespo Napoli'ye...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lewis Hamilton: En kötü senem değildi!
Fernando Alonso 2022 sezonunu yorumladı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (21 Kasım)
MSB'den 18 şehir ve 89 meslekten personel alım ilanı
VGM burs başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? | VGM burs başvuru şartları ve ücreti ne? - 2022 üniversite VGM burs başvuru ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Logan Sargeant 2023'te Williams F1 Takımı'nda yarışacak Logan Sargeant 2023'te Williams F1 Takımı'nda yarışacak 21:01
Spalletti kararını verdi! Crespo Napoli'ye... Spalletti kararını verdi! Crespo Napoli'ye... 20:52
Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı 16:41
Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... Avcı'dan sürpriz! Genç yıldız A takıma... 16:52
Ümit Milliler Polonya'ya mağlup oldu Ümit Milliler Polonya'ya mağlup oldu 19:41
Avcı UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na katıldı Avcı UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na katıldı 19:46
Daha Eski
Ekrem Memnun'dan Avrupa Şampiyonası sözleri Ekrem Memnun'dan Avrupa Şampiyonası sözleri 14:22
Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... Avrupa'dan talipler var! Büyük endişe... 14:46
Sürpriz transferi yazdılar! G.Saray... Sürpriz transferi yazdılar! G.Saray... 14:48
Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday! Beşiktaş'ta orta sahaya 4 aday! 14:51
Ronaldo'dan sosyal medya rekoru! Ronaldo'dan sosyal medya rekoru! 14:57
Fenerbahçe'de o isimlere teklif yağıyor! Fenerbahçe'de o isimlere teklif yağıyor! 15:21