Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - 30 Ekim F1 Meksika GP izle

F1 MEKSİKA GP | Bahreyn'de başladığı yeni sezonunda tüm takipçilerini heyecanlı bekleyişlerin ortasında bırakan Formula 1 bu hafta Meksika Grand Prix'inde start alacak. Pole pozisyonunda Red Bull'un efsane pilotu ve geçtiğimiz senenin şampiyonu Max Verstappen yer alırken 2 ve 3. sıralarda ise Mercedes başlayacak. Ferrari'nin performans gücünü yitirmesinin ardından Mercedes'in yeniden şampiyonluğa oynadığı yarışlar tüm heyecanıyla sürerken F1 takipçileri arama motorlarında Formula 1 Meksika Grand Prix ne zaman, saat kaçta? | F1 Meksika GP hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Ekim F1 Meksika GP detayları...

FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRIX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cuma günü antrenman turlarıyla başlayan heyecan pazar gecesi yarışa kadar devam edecek. Meksika GP bu hafta30 Ekim 2022 Pazar günü düzenlenecek. TSİ 23.00'te başlayacak olan yarışlar sporseverleri ekran başına çekecek. Çifte şampiyon Max Verstappen yarışa ilk sıradan başlarken onun yanında ilk çizgide ise George Russell yerini alacak.

FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRIX HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Formula 1 seansları; F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak.

F1 MEKSİKA GP SIRALAMA TURLARI